***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat268.321.341 195.497.263Satışların Maliyeti-187.019.195 -142.310.539TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.302.146 53.186.724Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)81.302.146 53.186.724Genel Yönetim Giderleri-15.721.105 -14.366.321Pazarlama Giderleri-34.519.730 -17.789.166Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 25.544.049 12.601.182Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.635.485 -6.452.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.969.875 27.179.524Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler43.020.453 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-59.250 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)92.931.078 27.179.524Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri-6.873.936 -23.993.758Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.057.142 3.185.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.284.287 -600.113Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.951.772 -1.199.842Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri667.485 599.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 76.772.855 2.585.653DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)20 76.772.855 2.585.653Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.798.366 -167.343Ana Ortaklık Payları72.974.489 2.752.996Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.743.774 14.626.349Dönem Karı (Zararı)76.772.855 2.585.653Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)76.772.855 2.585.653Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-22.166.017 44.175.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 2.734.821 1.643.592Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.488.770 1.984.701Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.488.770 1.990.211Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.510Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.050 2.143.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler851.735 2.143.927Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-839.685 0Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-849.852 27.139.908Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.082.554 -38.839Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler298.817 27.017.851Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 3.506Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-66.115 157.390Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 -113.441 23.505Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 0Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.014.093 14.807.697Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.432.005 -1.848.235Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.946 104.167Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.423.059 -1.952.402Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-43.020.453 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.719.489İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.289.842 -6.205.536Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.163.040 9.284.543İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.163.040 9.284.543Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.568.133 -8.273.522İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.490.056 -4.049.953İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.058.189 -4.223.569Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.463.329 -6.463.708Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -4.222.717 -953.042Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.326.197 -3.362.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.134 -22.933İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.282.063 -3.339.431Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)270.086 -526.692Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.383.875 -1.510.449İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.928.057 -824.388İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)455.818 -686.061Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.744.547 5.433.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.923.408 166.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.929.579 202.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.171 -36.763Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.316.996 40.555.723Ödenen Temettüler0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz1.082.554 38.839Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Kira Ödemeleri0 0Alınan Kira0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-25.655.776 -25.968.213Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.992.495 9.370.964Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.946 10.486.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.946 10.486.000Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.446.451 -1.576.842Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.245.654 -1.571.729Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-200.797 -5.113Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.430.000 2.250.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -165.000Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.623.194Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler0 00 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.104.811 -21.342.185Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.799.987 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri46.799.987 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.564.728Kredilerden Nakit Girişleri0 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 1.564.728Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.396.359 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.966.840 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-429.519 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-298.817 -22.906.913Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.841.080 2.655.128Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.841.080 2.655.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.050.859 3.395.731DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ77.891.939 6.050.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 77.891.939 6.050.859Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriVadeli MevduatlarSatılmaya Hazır Finansal VarlıklarVadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal VarlıklarYatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal VarlıklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlarİtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer Finansal YatırımlarTeminata Verilen Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 15.976.810 19.336.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.976.810 19.336.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası HesabıDiğer Alacaklar6 23.453.252 16.738.941İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 14.433.560 11.267.314İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.019.692 5.471.627Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme VarlıklarıMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme VarlıklarıDiğer Sözleşme Varlıklarıİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar7 72.356.060 48.892.732Proje Halindeki Stoklar0 0Canlı Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 6.863.147 2.640.430İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 6.863.147 2.640.430Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.220.905 1.138.188Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Dönen Varlıklar3.373.379 443.800İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.373.379 443.800ARA TOPLAM14 207.135.492 95.241.696Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarOrtaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR207.135.492 95.241.696DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar178.280 178.280Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriVadeli MevduatlarSatılmaya Hazır Finansal Yatırımlar16.051 16.051Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal VarlıklarYatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal VarlıklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlarİtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar162.229 162.229Diğer Finansal Yatırımlarİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar23.690.162 23.690.162Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar6 30.725.907 29.097.845İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 30.703.592 29.075.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.315 22.315Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme VarlıklarıMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme VarlıklarıDiğer Sözleşme Varlıklarıİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarCanlı VarlıklarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.850.686 6.806.604Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar9 8.500.167 5.246.317Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve Cihazlar5.777.652 4.838.696Taşıtlar401.180 112.067Mobilya ve Demirbaşlar394.798 84.892Özel Maliyetler164.500 206.500Taşıyıcı BitkilerÖzel Tükenmeye Tabi VarlıklarYapılmakta Olan Yatırımlar1.762.037 4.162Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Kullanım Hakkı Varlıkları1.035.103 1.539.180Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 154.317 3.920Şerefiyeİmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan HaklarDiğer HaklarPatentlerMarkalarLisanslarBilgisayar Yazılımları154.317 3.920Aktifleştirilen Geliştirme MaliyetleriDiğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler8 0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı3.136.338 2.054.173Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran VarlıklarNakit Dışı Serbest Kullanılabilir TeminatlarDiğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR71.270.960 68.616.481TOPLAM VARLIKLAR278.406.452 163.858.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 1.702.567 10.470.359İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 1.702.567 10.470.359Banka Kredileri11 1.140.792 9.885.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar561.775 585.359İhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon YükümlülükleriFinansal Teminat SözleşmeleriDiğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 14.233.219 4.907.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 69.255 25.122İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.163.964 4.881.904Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar833.052 562.967Diğer Borçlar6 16.094.183 4.251.876İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 13.323.083 1.479.764İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.771.100 2.772.112Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme YükümlülükleriMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme YükümlülükleriDiğer Sözleşme YükümlülükleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarDevlet Teşvik ve YardımlarıErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 52.158.984 43.414.438İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 52.158.984 43.414.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.951.772 1.199.842Kısa Vadeli Karşılıklar1.413.785 1.141.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.413.785 1.141.545Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 19.175 13.002İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 19.175 13.002ARA TOPLAM96.406.737 65.961.055Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerOrtaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerTOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.406.737 65.961.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.350.801 979.369İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.350.801 979.369Banka Kredileri1.777.368 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar573.433 979.369İhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon YükümlülükleriFinansal Teminat SözleşmeleriDiğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarDiğer Borçlar6 24.030.865 24.946.127İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 24.030.865 24.946.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme YükümlülükleriMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme YükümlülükleriDiğer Sözleşme YükümlülükleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarDevlet Teşvik ve YardımlarıErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14 9.759.418 7.800.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.759.418 6.961.258Genel Karşılıklar0 0Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar14 839.684Sigortacılık Teknik KarşılıklarıCari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarErtelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.141.084 33.726.438TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER132.547.821 99.687.493ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 141.042.007 63.423.318Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.135.282 16.135.282Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 -3.474.696Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -2.917.081 -1.147.731Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.647.384 -1.471.450Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.647.384 -1.471.450Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazançlar (Kayıplar)730.303 323.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-875.904 -711.348Yabancı Para Çevrim Farkları-875.904 -711.348Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 16.541.510 13.301.949Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış KazancıYasal Yedekler1.759.343 1.759.343Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Girişim Sermayesi Fonu0 0Diğer Kısıtlanmış Yedekler14.782.167 11.542.606Diğer Özkaynak Payları0 0Diğer Yedekler0 0Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.183.711 16.566.866Net Dönem Karı veya Zararı15 72.974.489 2.752.996Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.816.624 747.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR145.858.631 64.170.684TOPLAM KAYNAKLAR278.406.452 163.858.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -916.811 0 -916.811 0 0 0 0 201.698 -715.113 -739.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -739.291 6.921.429 0 0 0 -27.253.316 45.504.059 18.250.743 56.378.354 992.645 57.370.999Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.514 0 -1.679.514 -1.679.514 -39.974 -1.719.488Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.666 0 0 0 0 -4.363 0 -4.363 303 -303 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.380.520 0 0 0 45.504.059 -45.504.059 0 6.380.520 0 6.380.520Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752.996 2.752.996 2.752.996 -167.343 2.585.653Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -554.639 0 -554.639 0 0 0 0 122.021 -432.618 23.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.277 0 0 0 0 0 0 0 -409.341 -37.659 -447.000Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.471.450 0 -1.471.450 0 0 0 0 323.719 -1.147.731 -711.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -711.348 13.301.949 0 0 0 16.566.866 2.752.996 19.319.862 63.423.318 747.366 64.170.684Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 3.474.696 -1.471.450 -1.471.450 323.719 -1.147.731 -711.348 0 0 -711.348 13.301.949 16.566.866 2.752.996 19.319.862 63.423.318 747.366 64.170.684Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 -185.804 -185.804 -185.803 -778 -186.581Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 -46.555 0 0 -46.555 3.239.561 2.799.551 -2.752.996 46.555 3.239.561 3.239.561Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 72.974.489 72.974.489 72.974.489 3.798.367 76.772.856Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.175.934 -2.175.934 406.584 -1.769.350 -118.001 0 0 -118.001 0 -1.887.351 -30.073 -1.917.424Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.474.696 0 0 0 0 0 0 3.474.696 304.839 3.779.535Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 3.098 3.098 3.098 -3.098 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.647.384 0 -3.647.384 0 0 0 0 730.303 -2.917.081 -875.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -875.904 16.541.510 0 0 0 19.183.711 72.974.489 92.158.200 141.042.007 4.816.624 145.858.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)76.772.855 2.585.653DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.803.984 -470.505Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.218.665 -603.212Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler414.681 132.707Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri414.681 132.707Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38 -113.440 23.505Yabancı Para Çevrim Farkları-113.440 23.505Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-113.440 23.505Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.917.424 -447.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.855.431 2.138.653Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.768.295 -203.382Ana Ortaklık Payları71.087.136 2.342.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918259BIST