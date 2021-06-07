***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.147.732 -711.348 1.754.343 28.114.473 4.869.284 63.423.318 747.366 64.170.684Hatalara İlişkin Düzeltmeler-185.804 -185.804 -779 -186.583Transferler-46.555 2.799.551 -2.752.996Dönem Karı (Zararı)16.168.958 16.168.958 295.095 16.464.053Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-393.994 -5.308 -399.902 -6.581 -406.483Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.541.726 -763.211 1.754.343 -42.649.709 16.168.958 79.007.170 1.035.101 80.042.271Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 119.051.997 260.094.004Transferler72.974.489 -72.974.489Dönem Karı (Zararı)14.594.269 14.594.269 7.693.077 22.287.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-569.159 -43.719 -612.878 -12.090 -624.968Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış147.794 -150.519 -2.725 2.725 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.486.241 -919.622 1.907.137 106.789.848 14.594.269 155.020.673 5.019.255 160.039.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.785.658 -271.563Dönem Karı (Zararı)14.806.265 16.464.053Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.007.797 -6.623.471Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.289.782 665.235Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.508.651 264.777Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.432.502 544.845Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler76.149 -280.068Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 -5.102.640 896.846Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -11.471.971 -576.893Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 6.369.331 1.473.739Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.329.377 900.618Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.373 -9.350.947Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-17.373 -9.350.947İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler45.924.667 -9.964.093Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.036.742 -3.721.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.036.742 -3.721.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.268.701 7.293.836İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.616.842 8.012.643İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-651.859 -718.807Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.762.733 -1.719.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.630.278 4.924.530İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.115 484.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.623.163 4.440.228Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)430.974 -95.681Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.487.575 -193.216İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)64.711.389 813.273İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.223.814 -1.006.489Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.307.988 -17.339.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.321.480 887.491Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.321.480 887.491Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.738.729 -123.511Vergi İadeleri (Ödemeleri)-953.071 38.531Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-186.583YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-139.868.337 11.170.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.373Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.510.481 -938.755Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.510.481 -938.755Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.060.000Alınan Faiz624.771 49.153FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.082.592 -10.932.426Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-260.919 -9.885.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-260.919 -9.885.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.358 -101.427Ödenen Faiz-6.369.331 -1.473.739Alınan Faiz10.847.200 527.740YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.000.087 -33.591Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-43.901 -5.360NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.043.988 -38.951DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 77.891.939 6.050.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.847.951 6.011.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.847.951 77.891.939Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 14.863.919 15.976.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 14.863.919 15.976.810Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 28.679.966 23.453.252İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.008.414 14.433.560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 9.671.552 9.019.692Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 75.118.793 72.356.060Peşin Ödenmiş Giderler9.290.291 6.863.147İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 9.290.291 6.863.147Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.727.667 7.220.905Diğer Dönen Varlıklar4.267.715 3.373.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 4.267.715 3.373.379ARA TOPLAM138.796.302 207.135.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR138.796.302 207.135.492DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 23.868.442 23.868.442Diğer Alacaklar41.767.894 30.725.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 41.745.580 30.703.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.314 22.315Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.803.551 3.850.686Maddi Duran Varlıklar147.911.265 8.500.167Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13 0 0Binalar13 122.296.300 0Tesis, Makine ve Cihazlar13 5.503.545 5.777.651Taşıtlar13 366.284 401.180Mobilya ve Demirbaşlar13 391.381 394.798Özel Maliyetler13 154.000 164.500Yapılmakta Olan Yatırımlar13 19.199.755 1.762.038Kullanım Hakkı Varlıkları14 909.084 1.035.103Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 137.072 154.317Lisanslar15 137.072 154.317Ertelenmiş Vergi Varlığı19 3.299.663 3.136.338TOPLAM DURAN VARLIKLAR221.696.971 71.270.960TOPLAM VARLIKLAR360.493.273 278.406.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.705.862 1.702.567İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.705.862 1.702.567Banka Kredileri8 1.278.670 1.140.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 427.192 561.775Ticari Borçlar24.863.497 14.233.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 76.370 69.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 24.787.127 14.163.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.189.929 1.758.955Diğer Borçlar78.900.030 15.168.280İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 78.259.472 13.323.083İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 640.558 1.845.197Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.017.637 52.158.984İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 44.017.637 52.158.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 6.852.898 9.951.772Kısa Vadeli Karşılıklar1.786.675 1.413.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.786.675 1.413.785Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 19.175İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.175ARA TOPLAM160.316.528 96.406.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.316.528 96.406.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.952.229 2.350.801İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.952.229 2.350.801Banka Kredileri8 1.378.571 1.777.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 573.658 573.433Diğer Borçlar9 23.805.865 24.030.865İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 23.805.865 24.030.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0Uzun Vadeli Karşılıklar13.545.364 9.759.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 13.545.364 9.759.418TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.136.817 36.141.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER200.453.345 132.547.821ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar155.020.673 141.042.007Ödenmiş Sermaye21 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 16.135.282 16.135.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.405.863 -3.792.985Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.486.241 -2.917.081Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.486.241 -2.917.081Yabancı Para Çevrim Farkları21 -919.622 -875.904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.907.137 1.759.343Yasal Yedekler21 1.907.137 1.759.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 106.789.848 33.965.878Net Dönem Karı veya Zararı20 14.594.269 72.974.489Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.019.255 4.816.624TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.039.928 145.858.631TOPLAM KAYNAKLAR360.493.273 278.406.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 94.038.971 59.966.196Satışların Maliyeti22 -71.433.337 -45.579.414TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.605.634 14.386.782BRÜT KAR (ZARAR)22.605.634 14.386.782Genel Yönetim Giderleri23 -2.950.360 -3.144.741Pazarlama Giderleri23 -7.318.365 -4.984.840Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 5.422.391 4.446.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -4.873.036 -1.287.752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.886.264 9.415.945Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 771.509 8.894.725FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.657.773 18.310.670Finansman Gelirleri27 10.847.200 527.740Finansman Giderleri27 -6.369.331 -1.473.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.135.642 17.364.671Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.329.377 -900.618Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.347.435 -1.412.215Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 18.058 511.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.806.265 16.464.053DÖNEM KARI (ZARARI)14.806.265 16.464.053Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar211.996 295.095Ana Ortaklık Payları14.594.269 16.168.958Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-726.334 -513.491Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -726.334 -513.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 101.366 107.608Yabancı Para Çevrim Farkları21 -43.901 -5.360Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler145.267 112.968Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 145.267 112.968DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-624.968 -405.883TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.181.297 16.058.170Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar199.906 288.514Ana Ortaklık Payları13.981.391 15.769.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940791BIST