***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.147.732 -711.348 1.754.343 28.114.473 2.752.996 63.423.318 747.366 64.170.684Hatalara İlişkin Düzeltmeler-185.804 -185.804 -779 -186.583Transferler-46.555 2.799.551 -2.752.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.343.814 -45.752 22.307.856 20.918.290 346.457 21.264.747Dönem Karı (Zararı)20 22.307.856 22.307.856 374.305 22.682.161Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.343.814 -45.752 -1.389.566 -27.848 -1.417.414Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -2.491.546 -803.655 1.754.343 30.728.220 22.307.856 84.155.804 1.093.044 85.248.848Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 4.816.624 145.858.631Transferler72.974.489 -72.974.489Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-879.929 -73.649 17.227.007 16.273.429 1.669.018 17.942.447Dönem Karı (Zararı)20 17.227.007 17.227.007 1.688.800 18.915.807Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -879.929 -73.649 -953.578 -19.782 -973.360Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler147.794 -150.519 -2.725 2.725 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.797.011 -949.552 1.907.137 106.789.848 17.227.007 157.312.711 6.488.367 163.801.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.991.539 -5.062.726Dönem Karı (Zararı)20 18.915.807 22.682.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.952.284 -7.144.619Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 2.855.543 1.260.004Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.176.414 342.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.778.464 274.872Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.397.950 67.783Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 1.224.574 -2.138.855Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -14.155.421 -4.736.294Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 15.379.995 2.597.439Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.841.445 2.742.524Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-145.692 -9.350.947Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-145.692 -9.350.947İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.202.268 -18.926.645Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.991.534 278.585İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.091 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.994.625 278.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.948.846 -7.551.572İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.188.063 -4.880.815İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.239.217 -2.670.757Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler487.840 5.513.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.757.756 1.973.121İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.879 16.990İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.753.877 1.956.131Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)621.836 -873.830Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.468.340 3.158.286İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)74.471.236 644.346İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.896 2.513.940Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-17.058.254 -17.144.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.134.870 -4.279.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.134.870 -4.279.919Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.070.359 -3.389.103Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.080.141 -1.378.402Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.321 -295.221YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-140.383.815 10.296.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri148.771Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri148.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-141.220.998 -1.893.789Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-141.220.998 -1.893.789Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.060.000Alınan Faiz688.412 130.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.717.024 -5.054.583Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-545.572 -6.785.262Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-545.572 -6.785.262Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-258.466 -278.464Ödenen Faiz-15.379.995 -2.597.437Alınan Faiz13.467.009 4.606.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.109.300 179.251Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-73.649 -45.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.182.949 133.499DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 77.891.939 6.050.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.708.990 6.184.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.708.990 77.891.939Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 23.570.394 15.976.810İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.091 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.567.303 15.976.810Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 24.323.513 23.453.252İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.543.037 14.433.560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.780.476 9.019.692Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 71.868.220 72.356.060Peşin Ödenmiş Giderler17.808.009 6.863.147İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 17.808.009 6.863.147Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.854.737 7.220.905Diğer Dönen Varlıklar3.563.387 3.373.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 3.563.387 3.373.379ARA TOPLAM145.697.250 207.135.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.697.250 207.135.492DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 23.868.442 23.868.442Diğer Alacaklar43.804.492 30.725.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 43.782.178 30.703.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.314 22.315Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.753.384 3.850.686Maddi Duran Varlıklar13 147.246.380 8.500.167Binalar13 121.528.750 13 6.890.460 5.777.651Taşıtlar13 331.388 401.180Mobilya ve Demirbaşlar13 382.972 394.798Özel Maliyetler13 143.500 164.500Yapılmakta Olan Yatırımlar13 17.969.310 1.762.038Kullanım Hakkı Varlıkları14 783.058 1.035.103Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 119.827 154.317Lisanslar15 119.827 154.317Ertelenmiş Vergi Varlığı19 6.193.835 3.136.338TOPLAM DURAN VARLIKLAR225.769.418 71.270.960TOPLAM VARLIKLAR371.466.668 278.406.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.526.399 1.702.567İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.526.399 1.702.567Banka Kredileri8 1.279.624 1.140.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 246.775 561.775Ticari Borçlar25.990.975 14.233.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 73.134 69.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 25.917.841 14.163.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.380.791 1.758.955Diğer Borçlar90.030.795 15.168.280İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 88.169.319 13.323.083İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.861.476 1.845.197Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)34.267.371 52.158.984İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 34.267.371 52.158.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 10.180.798 9.951.772Kısa Vadeli Karşılıklar2.050.045 1.413.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.050.045 1.413.785Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 19.175İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.175ARA TOPLAM166.427.174 96.406.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.427.174 96.406.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.722.931 2.350.801İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.722.931 2.350.801Banka Kredileri8 1.092.964 1.777.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 629.967 573.433Diğer Borçlar9 23.655.865 24.030.865İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 23.655.865 24.030.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.026.261 9.759.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 15.026.261 9.759.418Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.238.416 36.141.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER207.665.590 132.547.821ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar157.312.711 141.042.007Ödenmiş Sermaye21 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 16.135.282 16.135.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.797.011 -2.917.081Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.797.011 -2.917.081Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.797.011 -2.917.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-949.552 -875.904Yabancı Para Çevrim Farkları21 -949.552 -875.904Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.907.137 1.759.343Yasal Yedekler21 1.907.137 1.759.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 106.789.848 33.965.878Net Dönem Karı veya Zararı20 17.227.007 72.974.489Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.488.367 4.816.624TOPLAM ÖZKAYNAKLAR163.801.078 145.858.631TOPLAM KAYNAKLAR371.466.668 278.406.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 191.860.754 113.738.275Satışların Maliyeti22 -145.103.000 -84.938.369TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.757.754 28.799.906BRÜT KAR (ZARAR)46.757.754 28.799.906Genel Yönetim Giderleri23 -8.772.890 -5.710.433Pazarlama Giderleri23 -13.714.577 -9.298.080Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 6.548.575 3.284.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -7.284.120 -2.759.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.534.742 14.316.718Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.135.496 9.098.826FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.670.238 23.415.544Finansman Gelirleri27 13.467.009 4.606.580Finansman Giderleri27 -15.379.995 -2.597.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.757.252 25.424.685Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.841.445 -2.742.524Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -6.674.014 -3.105.530Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.832.569 363.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.915.807 22.682.161DÖNEM KARI (ZARARI)18.915.807 22.682.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.688.800 374.305Ana Ortaklık Payları17.227.007 22.307.856Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-899.711 -1.371.216 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.124.639 -1.757.969Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler224.928 386.753 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 224.928 386.753Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 -73.649 -46.200 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları21 -73.649 -46.200 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-973.360 -1.417.416 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.942.447 21.264.745 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.669.018 346.457Ana Ortaklık Payları16.273.429 20.918.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959331BIST