***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:13
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 119.051.997 260.094.004
Transferler
72.974.489 -72.974.489
Dönem Karı (Zararı)
14.594.269 14.594.269 7.693.077 22.287.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-569.159 -43.719 -612.878 -12.090 -624.968
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
147.794 -150.519 -2.725 2.725 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.486.241 -919.622 1.907.137 106.789.848 14.594.269 155.020.673 5.019.255 160.039.928
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.730.761 -1.358.250 1.759.343 106.940.367 -41.745.144 98.000.837 6.022.235 104.023.072
Transferler
-41.745.144 41.745.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
595.240 -98.966 -11.992.057 -11.495.783 933.583 -10.562.200
Dönem Karı (Zararı)
-11.992.057 -11.992.057 866.742 -11.125.315
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
595.240 -98.966 496.274 66.841 563.115
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.135.521 -1.457.216 1.759.343 65.195.223 -11.992.057 86.505.054 6.955.818 93.460.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.097.595 62.785.658
Dönem Karı (Zararı)
-11.125.315 14.806.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.583.464 3.007.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.898.310 1.289.782
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.585.882 3.508.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.533.826 3.432.502
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 9.232.296
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.819.760 76.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 13.381.819 -5.102.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -2.454.828 -11.471.971
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 15.836.647 6.369.331
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.717.453 3.329.377
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.373
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -17.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.673.196 45.924.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.667.126 1.036.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.667.126 1.036.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.133.797 -16.268.701
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.915.933 -15.616.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-217.864 -651.859
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.105.873 -2.762.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.192.186 10.630.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.525 7.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.081.661 10.623.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
751.385 430.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.914.596 63.487.575
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.881.749 64.711.389
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.967.153 -1.223.814
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
55.749.925 -7.307.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.374.492 -3.321.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.374.492 -3.321.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.215.047 63.738.729
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.882.548 -953.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.042.044 -139.868.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.255.673 -140.510.481
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.255.673 -140.510.481
Alınan Faiz
1.213.629 624.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.966.574 4.082.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.065.405 0
Kredilerden Nakit Girişleri
10.065.405 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.319.081 -260.919
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.319.081 -260.919
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.450 -134.358
Ödenen Faiz
-15.836.647 -6.369.331
Alınan Faiz
1.241.199 10.847.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.106.213 -73.000.087
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-99.294 -43.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.205.507 -73.043.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.603.008 77.891.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.397.501 4.847.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.397.501 28.603.008
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 49.298.492 28.842.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 158.062 3.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 49.140.430 28.839.304
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 37.231.898 25.536.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.367.659 20.889.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.864.239 4.646.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 156.861.606 93.755.733
Peşin Ödenmiş Giderler
39.041.488 9.710.789
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 39.041.488 9.710.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.882.548 2.525.937
Diğer Dönen Varlıklar
16.195.676 8.087.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 16.195.676 8.087.563
ARA TOPLAM
302.909.209 197.061.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
302.909.209 197.061.586
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.868.442 23.868.442
Diğer Alacaklar
38.106.727 37.277.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.084.162 37.249.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.565 28.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.439.070 3.485.234
Maddi Duran Varlıklar
13 152.965.382 152.426.306
Binalar
13 125.147.652 125.945.210
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 9.051.152 7.714.511
Taşıtlar
13 240.789 267.230
Mobilya ve Demirbaşlar
13 444.479 407.545
Özel Maliyetler
13 112.000 122.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.969.310 17.969.310
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 906.105 1.022.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 195.040 213.930
Lisanslar
15 195.040 213.930
Peşin Ödenmiş Giderler
11.156 75.476
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.156 75.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 23.923.081 19.801.943
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.415.003 238.171.493
TOPLAM VARLIKLAR
546.324.212 435.233.079
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.508.322 14.427.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 16.508.322 14.427.257
Banka Kredileri
8 16.508.322 14.427.257
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.780.191 4.829.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.780.191 4.829.620
Banka Kredileri
8 6.288.645 4.330.658
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 491.546 498.962
Ticari Borçlar
52.682.550 25.490.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 156.254 45.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.526.296 25.444.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.512.871 3.761.486
Diğer Borçlar
151.249.204 126.963.130
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 149.539.163 122.285.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.710.041 4.677.194
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
107.067.903 51.317.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 107.067.903 51.317.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 18.623.544 15.145.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.247.234 58.203.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.211.246 1.400.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 66.035.988 56.803.692
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
425.671.819 300.138.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
425.671.819 300.138.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.908.754 5.311.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.908.754 5.311.516
Banka Kredileri
8 5.606.139 4.898.867
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 302.615 412.649
Diğer Borçlar
9 1.026.449 9.397.927
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 8.114.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.026.449 1.283.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.422.959 15.528.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 19.422.959 15.528.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.191.521 31.071.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
452.863.340 331.210.007
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.505.054 98.000.837
Ödenmiş Sermaye
21 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 16.135.282 16.135.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.135.521 -3.730.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.135.521 -3.730.761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.135.521 -3.730.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.457.216 -1.358.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -1.457.216 -1.358.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.759.343 1.759.343
Yasal Yedekler
21 1.759.343 1.759.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 65.195.223 106.940.367
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -11.992.057 -41.745.144
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.955.818 6.022.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.460.872 104.023.072
TOPLAM KAYNAKLAR
546.324.212 435.233.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 162.429.041 94.038.971
Satışların Maliyeti
22 -120.700.416 -71.433.337
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.728.625 22.605.634
BRÜT KAR (ZARAR)
41.728.625 22.605.634
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.017.211 -2.950.360
Pazarlama Giderleri
23 -17.101.299 -7.318.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.786.680 5.422.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -17.576.688 -4.873.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.820.107 12.886.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.367.479 771.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.187.586 13.657.773
Finansman Gelirleri
27 1.241.199 10.847.200
Finansman Giderleri
27 -15.836.647 -6.369.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.407.862 18.135.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.717.453 -3.329.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -6.004.194 -3.347.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.286.741 18.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.125.315 14.806.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.125.315 14.806.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
866.742 211.996
Ana Ortaklık Payları
-11.992.057 14.594.269
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
828.012 -726.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 828.012 -726.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -264.897 101.366
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -99.294 -43.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-165.603 145.267
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -165.603 145.267
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
563.115 -624.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.562.200 14.181.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
933.583 199.906
Ana Ortaklık Payları
-11.495.783 13.981.391
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028512
BIST