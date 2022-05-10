***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 119.051.997 260.094.004Transferler72.974.489 -72.974.489Dönem Karı (Zararı)14.594.269 14.594.269 7.693.077 22.287.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-569.159 -43.719 -612.878 -12.090 -624.968Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış147.794 -150.519 -2.725 2.725 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.486.241 -919.622 1.907.137 106.789.848 14.594.269 155.020.673 5.019.255 160.039.928Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.730.761 -1.358.250 1.759.343 106.940.367 -41.745.144 98.000.837 6.022.235 104.023.072Transferler-41.745.144 41.745.144Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)595.240 -98.966 -11.992.057 -11.495.783 933.583 -10.562.200Dönem Karı (Zararı)-11.992.057 -11.992.057 866.742 -11.125.315Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)595.240 -98.966 496.274 66.841 563.115Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.135.521 -1.457.216 1.759.343 65.195.223 -11.992.057 86.505.054 6.955.818 93.460.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.097.595 62.785.658Dönem Karı (Zararı)-11.125.315 14.806.265Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.583.464 3.007.797Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.898.310 1.289.782Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.585.882 3.508.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.533.826 3.432.502Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 9.232.296Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.819.760 76.149Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 13.381.819 -5.102.640Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -2.454.828 -11.471.971Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 15.836.647 6.369.331Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.717.453 3.329.377Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -17.373Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -17.373İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.673.196 45.924.667Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.667.126 1.036.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.667.126 1.036.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.133.797 -16.268.701İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.915.933 -15.616.842İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-217.864 -651.859Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-63.105.873 -2.762.733Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.192.186 10.630.278İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)110.525 7.115İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.081.661 10.623.163Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)751.385 430.974Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.914.596 63.487.575İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.881.749 64.711.389İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.967.153 -1.223.814Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)55.749.925 -7.307.988İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.374.492 -3.321.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.374.492 -3.321.480Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.215.047 63.738.729Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.882.548 -953.071YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.042.044 -139.868.337Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.373Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.255.673 -140.510.481Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.255.673 -140.510.481Alınan Faiz1.213.629 624.771FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.966.574 4.082.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.065.405 0Kredilerden Nakit Girişleri10.065.405 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.319.081 -260.919Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.319.081 -260.919Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-117.450 -134.358Ödenen Faiz-15.836.647 -6.369.331Alınan Faiz1.241.199 10.847.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.106.213 -73.000.087Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-99.294 -43.901NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.205.507 -73.043.988DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.603.008 77.891.939DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.397.501 4.847.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.397.501 28.603.008Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 49.298.492 28.842.395İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 158.062 3.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 49.140.430 28.839.304Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 37.231.898 25.536.161İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 32.367.659 20.889.786İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.864.239 4.646.375Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 156.861.606 93.755.733Peşin Ödenmiş Giderler39.041.488 9.710.789İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 39.041.488 9.710.789Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.882.548 2.525.937Diğer Dönen Varlıklar16.195.676 8.087.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 16.195.676 8.087.563ARA TOPLAM302.909.209 197.061.586TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR302.909.209 197.061.586DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 23.868.442 23.868.442Diğer Alacaklar38.106.727 37.277.398İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 38.084.162 37.249.210İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.565 28.188Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.439.070 3.485.234Maddi Duran Varlıklar13 152.965.382 152.426.306Binalar13 125.147.652 125.945.210Tesis, Makine ve Cihazlar13 9.051.152 7.714.511Taşıtlar13 240.789 267.230Mobilya ve Demirbaşlar13 444.479 407.545Özel Maliyetler13 112.000 122.500Yapılmakta Olan Yatırımlar13 17.969.310 17.969.310Kullanım Hakkı Varlıkları14 906.105 1.022.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 195.040 213.930Lisanslar15 195.040 213.930Peşin Ödenmiş Giderler11.156 75.476İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.156 75.476Ertelenmiş Vergi Varlığı19 23.923.081 19.801.943TOPLAM DURAN VARLIKLAR243.415.003 238.171.493TOPLAM VARLIKLAR546.324.212 435.233.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16.508.322 14.427.257İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 16.508.322 14.427.257Banka Kredileri8 16.508.322 14.427.257Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.780.191 4.829.620İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.780.191 4.829.620Banka Kredileri8 6.288.645 4.330.658Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 491.546 498.962Ticari Borçlar52.682.550 25.490.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 156.254 45.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 52.526.296 25.444.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.512.871 3.761.486Diğer Borçlar151.249.204 126.963.130İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 149.539.163 122.285.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.710.041 4.677.194Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)107.067.903 51.317.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 107.067.903 51.317.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 18.623.544 15.145.287Kısa Vadeli Karşılıklar68.247.234 58.203.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.211.246 1.400.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 66.035.988 56.803.692Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM425.671.819 300.138.998TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER425.671.819 300.138.998UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.908.754 5.311.516İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.908.754 5.311.516Banka Kredileri8 5.606.139 4.898.867Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 302.615 412.649Diğer Borçlar9 1.026.449 9.397.927İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 8.114.865İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.026.449 1.283.062Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 833.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 833.359Uzun Vadeli Karşılıklar19.422.959 15.528.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 19.422.959 15.528.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.191.521 31.071.009TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER452.863.340 331.210.007ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.505.054 98.000.837Ödenmiş Sermaye21 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 16.135.282 16.135.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.135.521 -3.730.761Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.135.521 -3.730.761Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.135.521 -3.730.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.457.216 -1.358.250Yabancı Para Çevrim Farkları21 -1.457.216 -1.358.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.759.343 1.759.343Yasal Yedekler21 1.759.343 1.759.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 65.195.223 106.940.367Net Dönem Karı veya Zararı20 -11.992.057 -41.745.144Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.955.818 6.022.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.460.872 104.023.072TOPLAM KAYNAKLAR546.324.212 435.233.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 162.429.041 94.038.971Satışların Maliyeti22 -120.700.416 -71.433.337TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.728.625 22.605.634BRÜT KAR (ZARAR)41.728.625 22.605.634Genel Yönetim Giderleri23 -6.017.211 -2.950.360Pazarlama Giderleri23 -17.101.299 -7.318.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.786.680 5.422.391Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -17.576.688 -4.873.036ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.820.107 12.886.264Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.367.479 771.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.187.586 13.657.773Finansman Gelirleri27 1.241.199 10.847.200Finansman Giderleri27 -15.836.647 -6.369.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.407.862 18.135.642Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.717.453 -3.329.377Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -6.004.194 -3.347.435Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 4.286.741 18.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.125.315 14.806.265DÖNEM KARI (ZARARI)-11.125.315 14.806.265Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar866.742 211.996Ana Ortaklık Payları-11.992.057 14.594.269Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar828.012 -726.334Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 828.012 -726.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 -264.897 101.366Yabancı Para Çevrim Farkları21 -99.294 -43.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-165.603 145.267Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -165.603 145.267DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)563.115 -624.968TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.562.200 14.181.297Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar933.583 199.906Ana Ortaklık Payları-11.495.783 13.981.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028512BIST