***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.08.2021 19:44
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
DENETİM TÜRÜNÜN SEHVEN HATALI YAZILMASI
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar
SADECE SEHVEN OLUMLU OLARAK YAZILAN DENETİM TÜRÜ SINIRLI OLUMLU (ŞARTLI) OLARAK DEĞİŞTİRİLECEKTİR. KONSOLİDE FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOTLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959134
BIST
14:421.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,79
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:428,5160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0680
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:429,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0705
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:42489,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,56
|Açılış
|: 489,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:42
|PENTA
|88,40
|11.602.664
|% 14,36
|
|KTSKR
|53,00
|81.357.518
|% 13,64
|
|DOBUR
|22,94
|2.146.291
|% 12,56
|
|DMSAS
|7,73
|60.113.039
|% 12,52
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|383,50
|66.949.479
|% -7,70
|
|VAKKO
|10,52
|22.956.252
|% -7,64
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|6.921.726
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,31
|476.787.066
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,77
|435.806.862
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|419.377.198
|% 1,16
|
|THYAO
|12,28
|402.142.665
|% 0,24
|
|EREGL
|18,61
|347.313.305
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,87
|305.114.709
|% 1,63
|
|ODAS
|1,42
|95.981.897
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|165.181.408
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,77
|435.806.862
|% -3,36
|
|GARAN
|9,31
|476.787.066
|% -0,75
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5104
|8,5160
|% 0,80
|
|Euro
|9,9808
|9,9854
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,6214
|11,6797
|% 0,30
|
|Frank
|9,2440
|9,2997
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2640
|2,2754
|% 0,79
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.235
|3.317
|18,03
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|8,72
|
|Çeyrek
|784
|802
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|65,93
|65,93
|-2,30
|