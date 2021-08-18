***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniDENETİM TÜRÜNÜN SEHVEN HATALI YAZILMASIDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYOKTURAçıklamalarSADECE SEHVEN OLUMLU OLARAK YAZILAN DENETİM TÜRÜ SINIRLI OLUMLU (ŞARTLI) OLARAK DEĞİŞTİRİLECEKTİR. KONSOLİDE FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOTLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959134BIST