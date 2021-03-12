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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2021 17:50



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi EPLAS 2018 YILI GENEL KURULUNDA GÜNDEM MADDESİ REVİZYONU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni GÜNDEMDE 7. MADDE DE TARİH REVİZYONU

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu raporunun özetinin okunması,
4 - 2018 Yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Şirketimiz 2019 yılı bağımsız denetimi için, Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin 1.3.6 Nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396.maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
11 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2019 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
12 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EPLAS 2018 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918003


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Yarım 1.327 1.363 -2,87  
Çeyrek 666 681 -1,44  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 -0,51  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,04  
B. Petrol 69,27 69,27 -0,36  
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