***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPLAS 2020 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres 10003 SOKAK NO:6 AOSBGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 29.03.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,4 - 29.03.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 6., 11., 12., 13., 14., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30. ve 31. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,5 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EPLAS 2020 YILI A GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları EPLAS 2020 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Yili A Grubu Toplanti Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 EPLAS 2020 Yili A Grubu Hazir Bulunanlar Listesi Son.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921531BIST