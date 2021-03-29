***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 17:26
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi EPLAS 2020 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 29.03.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
4 - 29.03.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 6., 11., 12., 13., 14., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30. ve 31. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EPLAS 2020 YILI A GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları EPLAS 2020 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Yili A Grubu Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 EPLAS 2020 Yili A Grubu Hazir Bulunanlar Listesi Son.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921531
BIST