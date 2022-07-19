***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,13 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2022 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EPLAS 2021 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları EPLAS 2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİRHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 EPL B Grubu Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 EPL B Grubu Toplanti Tutanagi 2.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046652BIST