***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.07.2022 18:27
in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
13 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2022 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EPLAS 2021 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları EPLAS 2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EPL B Grubu Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EPL B Grubu Toplanti Tutanagi 2.pdf - Tutanak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046652
BIST