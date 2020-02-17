***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:34
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
17.02.2020 ODA 2020/003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819427
BIST
14:49120.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 649,54
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:496,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:496,5574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:49307,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,58
|Açılış
|: 307,51
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,88
|47.132.036
|% 15,50
|
|TSPOR
|5,36
|207.165.768
|% 15,02
|
|GSRAY
|3,30
|681.572.914
|% 14,58
|
|EDIP
|2,57
|32.216.555
|% 13,72
|
|GUBRF
|17,12
|162.170.127
|% 9,67
|
|ARDYZ
|16,13
|30.003.594
|% -10,39
|
|ERBOS
|24,92
|14.825.156
|% -9,32
|
|HUBVC
|39,42
|42.867.119
|% -8,71
|
|ARSAN
|4,93
|7.750.680
|% -7,16
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,20
|1.434.922.957
|% 0,41
|
|THYAO
|15,24
|1.298.125.695
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,30
|681.572.914
|% 14,58
|
|ODAS
|2,25
|546.392.779
|% 4,65
|
|PETKM
|4,16
|367.098.293
|% 0,24
|
|ODAS
|2,25
|546.392.779
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,30
|681.572.914
|% 14,58
|
|KARSN
|1,92
|183.004.687
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,94
|276.583.473
|% 2,08
|
|PETKM
|4,16
|367.098.293
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8504
|7,8898
|% -0,33
|
|Frank
|6,1371
|6,1740
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6080
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,43
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|-4,88
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,36
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|-0,03
|