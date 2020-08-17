***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 09:56
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
17.08.2020 ÖDA 2020/14 Egeplast A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869282
BIST
14:111.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:117,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3966
En Düşük
7,3558
14:118,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:11464,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,50
|Açılış
|: 464,62
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:11
|HUBVC
|16,94
|65.314.583
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.134.983
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.196.775
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|2.291.464
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|63.838.567
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|950.766
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,96
|582.857.281
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,94
|545.763.672
|% 0,52
|
|RTALB
|51,25
|483.714.513
|% 8,35
|
|KRDMD
|2,81
|466.857.437
|% 2,93
|
|ASELS
|17,51
|368.327.895
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,94
|545.763.672
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,81
|466.857.437
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,11
|209.406.548
|% 1,93
|
|PETKM
|3,78
|345.134.550
|% 4,71
|
|GARAN
|6,96
|582.857.281
|% 2,65
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3937
|7,3960
|% 0,53
|
|Euro
|8,7547
|8,7600
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6458
|9,6941
|% 0,50
|
|Frank
|8,1090
|8,1579
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9654
|1,9752
|% 0,48
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|9,68
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|17,50
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|7,98
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,15
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|-0,11
|