***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 13:59
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021.1 DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Egeplast A.Ş. 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938988
BIST
15:151.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:158,4841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0806
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:1510,3590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0829
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:15520,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,30
|Açılış
|: 520,95
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:15
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.633.509
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.254.949
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.703.622
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.398.644
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.422.669
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,91
|557.134.779
|% 0,25
|
|EREGL
|19,23
|464.789.354
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|370.652.549
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|295.875.619
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,10
|78.792.355
|% 0,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4825
|8,4841
|% -0,94
|
|Euro
|10,3515
|10,3590
|% -0,79
|
|Sterlin
|12,0240
|12,0843
|% -0,76
|
|Frank
|9,4077
|9,4644
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2603
|2,2716
|% -0,73
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,17
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.425
|3.511
|-9,93
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,80
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|27,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,92
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:25SANFM
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 772 adet işlem
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, BALAT, EPLAS, CELHA, MZHLD, YAYLA, TUCLK, BRMEN
-
15:23
EUYO, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:23
ISGSY, BERA, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında