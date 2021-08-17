***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2021.2 DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarEgeplast A.Ş. 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958647BIST