***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olan taslak izahname, Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944486BIST