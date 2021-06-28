***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
28.06.2021 15:35
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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28.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olan taslak izahname, Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944486
BIST
15:501.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,29
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:508,7261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
15:5010,4079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0586
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
15:50499,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,76
|Açılış
|: 499,46
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ATATP
|26,40
|46.227.620
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.159.587
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.830.198
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.741.926
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.029.327
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.937.933
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.667.113
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|835.298.216
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,96
|766.742.162
|% -4,39
|
|THYAO
|14,06
|687.823.297
|% -1,54
|
|SASA
|29,10
|483.498.001
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,69
|400.486.386
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,96
|766.742.162
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|338.851.107
|% -1,36
|
|GARAN
|8,19
|835.298.216
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,34
|350.318.224
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,08
|68.660.528
|% -1,82
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7230
|8,7261
|% -0,44
|
|Euro
|10,4009
|10,4079
|% -0,56
|
|Sterlin
|12,1063
|12,1670
|% -0,21
|
|Frank
|9,4521
|9,5091
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3215
|2,3331
|% -0,36
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,55
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,15
|
Seans Raporu
15:50
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-
16:00ATLAS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 456 adet işlem
-
15:59VERUS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 46.72 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 522 adet işlem
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 4 kaybederek (% -0.68 ) 1, 222
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, SELVA, DAGHL, TACTR, YAPRK, SERVE, KUTPO, VANGD, TKURU, ATATP
-
15:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, CEOEM, DENGE, SAMAT