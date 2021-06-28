***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
28.06.2021 17:06
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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28.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve 28.06.2021 saat 15:35'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan taslak izahnamenin içeriğinde yer alan Denetim ve Değerleme Raporları ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944521
BIST
17:221.378
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:22
|TKURU
|246,40
|6.300.035
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|47.944.650
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.874.020
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.786.382
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.126.682
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.956.757
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.887.164
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,15
|932.918.809
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,95
|832.590.212
|% -4,88
|
|THYAO
|13,95
|821.787.763
|% -2,31
|
|SASA
|29,08
|537.873.394
|% -0,82
|
|KRDMD
|6,65
|456.366.277
|% -2,35
|
|EKGYO
|1,95
|832.590.212
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|393.387.206
|% -1,81
|
|GARAN
|8,15
|932.918.809
|% -0,61
|
|AKBNK
|5,31
|390.426.967
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,08
|76.915.045
|% -1,82
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7029
|8,7075
|% -0,65
|
|Euro
|10,3884
|10,4049
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0987
|12,1594
|% -0,28
|
|Frank
|9,4492
|9,5061
|% -0,71
|
|Riyal
|2,3181
|2,3297
|% -0,51
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,33
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,86
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