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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

28.06.2021 17:06



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere  20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve 28.06.2021 saat 15:35'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olan taslak izahnamenin içeriğinde yer alan Denetim ve Değerleme Raporları ektedir. 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944521


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