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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 12:32



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi EPLAS GENEL KURUL BİLDİRİMİ KAPSAMINDA KAR PAYI HUSUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KAR PAYI KARARI GENEL KURUL BİLDİRİMİNE UYGUN OLARAK REVİZE EDİLMİŞTİR.

Karar Tarihi 02.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 0 0
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EPLAS 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf
EK: 2 EPLAS 2020 YILI KAR DAGITIM KARAR ONERISI 2021.10.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.759.343

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 76.772.855 36.154.762,7
4. Vergiler ( - ) 1.878.568,56
5. Net Dönem Kârı 76.772.855 34.276.194,14
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.713.809,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.772.855 32.562.384,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.490 2.490
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.775.345 32.564.874,43
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922093


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Tam 2.956 3.032 -8,77  
Yarım 1.429 1.467 -4,24  
Çeyrek 717 733 -2,12  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 0,07  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,02  
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