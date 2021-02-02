***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









14.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021Ek Açıklamalar"Şirketimizin 14.01.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında1- Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,2- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesine,3- Şirket esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29 ve 32 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ileEsas Sözleşme Madde BaşlığıEski Madde NumarasıYeni Madde NumarasıŞirketin Temsili ve Yönetimin Devri11Denetim ve Denetçi12Denetçinin Görevleri1310Genel Kurul1411Şirkete Ait İlanlar2012Esas Sözleşme Değişikliği2213Kurucu İntifa Senedi2314Sermaye Piyasası Aracı İhracı2415Finansal Raporlar2516Hesap Yılı2617Karın Taksimi2718Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme3019Kanuni Hükümler3120Sadece madde numaralarının değiştirilmesine,4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 dönemi için 400.000.000 TL olarak belirlenmesine,5- Esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,6- Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."02.02.2021 ÖDA 2021/10Eklenen DökümanlarEK: 1 EPLAS KSS Gecis YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906940BIST