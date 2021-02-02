***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.02.2021 15:30
14.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
Ek Açıklamalar
"Şirketimizin 14.01.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
1- Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,
2- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesine,
3- Şirket esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29 ve 32 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ile
Esas Sözleşme Madde Başlığı
Eski Madde Numarası
Yeni Madde Numarası
Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri
11
8
Denetim ve Denetçi
12
9
Denetçinin Görevleri
13
10
Genel Kurul
14
11
Şirkete Ait İlanlar
20
12
Esas Sözleşme Değişikliği
22
13
Kurucu İntifa Senedi
23
14
Sermaye Piyasası Aracı İhracı
24
15
Finansal Raporlar
25
16
Hesap Yılı
26
17
Karın Taksimi
27
18
Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme
30
19
Kanuni Hükümler
31
20
Sadece madde numaralarının değiştirilmesine,
4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 dönemi için 400.000.000 TL olarak belirlenmesine,
5- Esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,
6- Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."
02.02.2021 ÖDA 2021/10
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EPLAS KSS Gecis YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906940
BIST