***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 09:58
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YKK REVIZYONU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN YENİ YÖNETİM KURULU KARARININ ALINMASI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
Ek Açıklamalar
"Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
1- Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,
2- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı, "Şirketin Temsili Ve Yönetimin Devri" başlıklı 11 nci, "Genel Kurul" başlıklı 14 üncü, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 22 nci, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 24 üncü ve "Karın Taksimi" başlıklı 27 nci maddelerinin değiştirilmesine,
3- Şirket esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29 ve 32 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ile
Esas Sözleşme Madde Başlığı
Eski Madde Numarası
Yeni Madde Numarası
Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri
11
8
Denetim ve Denetçi
12
9
Denetçinin Görevleri
13
10
Genel Kurul
14
11
Şirkete Ait İlanlar
20
12
Esas Sözleşme Değişikliği
22
13
Kurucu İntifa Senedi
23
14
Sermaye Piyasası Aracı İhracı
24
15
Finansal Raporlar
25
16
Hesap Yılı
26
17
Karın Taksimi
27
18
Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme
30
19
Kanuni Hükümler
31
20
11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerin madde numaralarının yukarıdaki şekilde değiştirilmesine,
4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 dönemi için 400.000.000 TL olarak belirlenmesine,
5- Esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,
6- Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,
7- Aynı konuda daha önce alınmış olan 14.01.2021 tarih ve 2021/03 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."
Yerine 23.02.2021 tarihli 2021/06 numaralı Karar alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912055
BIST