Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2021 13:49



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YKK REVİZYONU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN YENİ YÖNETİM KURULU KARARININ ALINMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021

Ek Açıklamalar
"Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
1- Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,
2- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı, "Şirketin Temsili Ve Yönetimin Devri" başlıklı 11 nci, "Genel Kurul" başlıklı 14 üncü, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 24 üncü ve "Karın Taksimi" başlıklı 27 nci maddelerinin değiştirilmesine,
3- Şirket esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29 ve 32 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ile
Esas Sözleşme Madde Başlığı
Eski Madde Numarası
Yeni Madde Numarası

Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri
11
8

Denetim ve Denetçi
12
9

Denetçinin Görevleri
13
10

Genel Kurul
14
11

Şirkete Ait İlanlar
20
12

Esas Sözleşme Değişikliği
22
13

Kurucu İntifa Senedi
23
14

Sermaye Piyasası Aracı İhracı
24
15

Finansal Raporlar
25
16

Hesap Yılı
26
17

Karın Taksimi
27
18

Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme
30
19

Kanuni Hükümler
31
20

11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerin madde numaralarının yukarıdaki şekilde değiştirilmesine,
4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 dönemi için 400.000.000 TL olarak belirlenmesine,
5- Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,
6- Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,
7- Aynı konuda daha önce alınmış olan 23.02.2021 tarih ve 2021/06 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."
Yerine 16.03.2021 tarihli 2021/16 numaralı Karar alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918422


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:141.571
Değişim :  0,99% |  15,46
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.571 En Düşük
1.558
BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 5,17 9.204.357 % 10,00  
SANKO 14,53 36.055.336 % 9,99  
BLCYT 10,91 39.552.242 % 9,98  
VAKKO 17,22 58.048.183 % 9,96  
TRILC 21,42 33.780.818 % 9,96  
daha fazla
15:14 Alış Satış %  
Dolar 7,4747 7,4777 % -0,73  
Euro 8,9262 8,9336 % -0,61  
Sterlin 10,3312 10,3831 % -1,07  
Frank 8,0441 8,0925 % -0,58  
Riyal 1,9863 1,9962 % -0,82  
daha fazla
15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 3,18  
Altın Gr. 416 416 -3,39  
Cumhuriyet 2.765 2.807 -34,00  
Tam 2.753 2.824 -32,81  
Yarım 1.331 1.366 -15,87  
Çeyrek 667 683 -7,94  
Gümüş.Ons 26,11 26,15 -0,12  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,10  
B. Petrol 68,00 68,00 -0,88  
Seans Raporu 15:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru