***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YKK REVİZYONUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN YENİ YÖNETİM KURULU KARARININ ALINMASIYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Ek Açıklamalar"Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında1- Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,2- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı, "Şirketin Temsili Ve Yönetimin Devri" başlıklı 11 nci, "Genel Kurul" başlıklı 14 üncü, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 24 üncü ve "Karın Taksimi" başlıklı 27 nci maddelerinin değiştirilmesine,3- Şirket esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29 ve 32 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ileEsas Sözleşme Madde BaşlığıEski Madde NumarasıYeni Madde NumarasıŞirketin Temsili ve Yönetimin Devri11Denetim ve Denetçi12Denetçinin Görevleri1310Genel Kurul1411Şirkete Ait İlanlar2012Esas Sözleşme Değişikliği2213Kurucu İntifa Senedi2314Sermaye Piyasası Aracı İhracı2415Finansal Raporlar2516Hesap Yılı2617Karın Taksimi2718Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme3019Kanuni Hükümler312011, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerin madde numaralarının yukarıdaki şekilde değiştirilmesine,4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 dönemi için 400.000.000 TL olarak belirlenmesine,5- Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,6- Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,7- Aynı konuda daha önce alınmış olan 23.02.2021 tarih ve 2021/06 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."Yerine 16.03.2021 tarihli 2021/16 numaralı Karar alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918422BIST