***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 14:24
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ-SPK ONAYI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurumuz kapsamında SPK'nın 25.03.2021 tarih 2021/15 sayılı bülteninde yer aldığı üzere
"Şirketimizin 400.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine onay verilmiş ve Şirket esas sözleşmemizin 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına Kurulca uygun görüş verilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920891
BIST