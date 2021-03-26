Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2021 14:24



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ-SPK ONAYI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurumuz kapsamında SPK'nın 25.03.2021 tarih 2021/15 sayılı bülteninde yer aldığı üzere
"Şirketimizin 400.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine onay verilmiş ve Şirket esas sözleşmemizin 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına Kurulca uygun görüş verilmiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920891


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:391.369
Değişim :  -1,85% |  -25,74
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.394  
En Yüksek
1.412 En Düşük
1.369
BIST En Aktif Hisseler14:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 6,93 528.781.341 % 10,00  
UMPAS 2,42 930.701 % 10,00  
TRILC 45,82 11.281.113 % 9,99  
SELGD 5,14 3.036.506 % 9,83  
RTALB 22,96 209.711.959 % 9,44  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Dolar 8,0305 8,0392 % 1,26  
Euro 9,4757 9,4905 % 1,44  
Sterlin 11,0601 11,1155 % 1,81  
Frank 8,5239 8,5752 % 1,42  
Riyal 2,1415 2,1522 % 1,53  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -2,46  
Altın Gr. 446 447 6,06  
Cumhuriyet 2.947 2.992 5,00  
Tam 2.931 3.007 2,35  
Yarım 1.417 1.454 1,13  
Çeyrek 711 727 0,57  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 0,02  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,10  
B. Petrol 63,05 63,05 1,10  
Seans Raporu 14:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru