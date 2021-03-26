***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ-SPK ONAYI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurumuz kapsamında SPK'nın 25.03.2021 tarih 2021/15 sayılı bülteninde yer aldığı üzere"Şirketimizin 400.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine onay verilmiş ve Şirket esas sözleşmemizin 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına Kurulca uygun görüş verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920891BIST