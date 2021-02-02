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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

02.02.2021 15:03



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
TAŞINMAZ-MAKİNE VE EKİPMAN
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
78.584M2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.01.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
120.400.000,00
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
6,02
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,58
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
20,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,66
Alım Koşulları
NAKİT ÖDEME
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.02.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE DEVAM ETMESİ
Karşı Taraf
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/02/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılmış ve en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı. İhale tutarı olan 120.400.000 TL 20.01.2021 tarihinde bankaya nakden ödenmişti. 
Şirketimiz 01.02.2021 itibariyle tapu devrini gerçekleştirmiş olup, taşınmaz ve makinelere ait mülkiyet şirketimize geçmiş bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
      
02.02.2021 ODA 2021/09





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906935


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Çeyrek 681 696 -7,24  
Gümüş.Ons 27,31 27,34 -1,47  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,32  
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