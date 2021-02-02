***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTAŞINMAZ-MAKİNE VE EKİPMANAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü78.584M2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06.01.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli120.400.000,00İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)6,02Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,58Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)20,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,66Alım KoşullarıNAKİT ÖDEMEİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.02.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞİRKETİN FAALİYETLERİNE DEVAM ETMESİKarşı TarafTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/02/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılmış ve en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı. İhale tutarı olan 120.400.000 TL 20.01.2021 tarihinde bankaya nakden ödenmişti.Şirketimiz 01.02.2021 itibariyle tapu devrini gerçekleştirmiş olup, taşınmaz ve makinelere ait mülkiyet şirketimize geçmiş bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.02.02.2021 ODA 2021/09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906935BIST