***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
27.01.2021 17:47
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATI HACİZ İTİRAZI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
27.01.2021
Alınan Karar
ERTELEME
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
31.03.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK 27.01.2021 TARİHLİ DURUŞMA "BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BEKLENMESİ" GEREKÇESİYLE 31.03.2021 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
27.01.2021 ÖDA 2021/07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905008
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,54
|Açılış
|: 438,65
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3802
|7,3853
|% 0,56
|
|Euro
|8,9277
|8,9343
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0803
|10,1309
|% 0,21
|
|Frank
|8,2623
|8,3121
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,48
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,96
|55,96
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de