***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
31.03.2021 15:06
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATI HACİZ İTİRAZI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
31.03.2021
Alınan Karar
ERTELEME
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
02.06.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK 31.03.2021 TARİHLİ DURUŞMA 02.06.2021 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922137
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1333
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0606
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05451,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,09
|Açılış
|: 451,24
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1049
|8,1066
|% -1,62
|
|Euro
|9,5754
|9,6080
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,1963
|11,2525
|% -1,12
|
|Frank
|8,5963
|8,6481
|% -1,12
|
|Riyal
|2,1590
|2,1698
|% -1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,10
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
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