***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi24.04.2018 (İHTİYATI HACİZ İTİRAZI)Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.01.2018Davanın KonusuORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASIKarşı Taraf(lar)BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Davanın Tutarı12.000.000,00 USDDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)YOKTUR.İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730Davanın Duruşma Tarihi01.12.2021Alınan KararERTELEMEBir Sonraki Duruşma Tarihi19.01.2022Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYOKTUR.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYOKTUR.AçıklamalarT.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi - 2017/730 Esas Sayılı dava ile ilgili olarak 01.12.2021 tarihli duruşma, sözlü yargılama ve karar için 19.01.2022 tarihine ertelenmiştir.01.12.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980512BIST