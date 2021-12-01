***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
01.12.2021 17:04
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATI HACİZ İTİRAZI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
01.12.2021
Alınan Karar
ERTELEME
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
19.01.2022
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi - 2017/730 Esas Sayılı dava ile ilgili olarak 01.12.2021 tarihli duruşma, sözlü yargılama ve karar için 19.01.2022 tarihine ertelenmiştir.
01.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980512
BIST
17:271.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2713,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1633
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2715,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2502
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:27768,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 7,21
|Açılış
|: 768,54
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:27
|BURCE
|29,04
|38.272.896
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.368.396
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.946.982
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.822.746
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,54
|88.809.738
|% -9,15
|
|KUTPO
|106,40
|236.282.861
|% -8,67
|
|KRDMD
|9,35
|2.081.418.738
|% 4,35
|
|THYAO
|18,14
|1.942.761.585
|% -1,47
|
|GARAN
|11,65
|1.724.112.187
|% 0,09
|
|EREGL
|23,42
|1.221.005.533
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,37
|1.220.228.941
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,34
|889.886.461
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,37
|1.220.228.941
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,19
|289.320.631
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,35
|2.081.418.738
|% 4,35
|
|ADESE
|0,76
|137.323.891
|% 2,70
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4543
|13,4702
|% 1,23
|
|Euro
|15,2777
|15,3142
|% 1,66
|
|Sterlin
|17,8713
|17,9609
|% 1,52
|
|Frank
|14,6082
|14,6962
|% 1,45
|
|Riyal
|3,5789
|3,5968
|% 1,19
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-5,35
|
|Altın Gr.
|769
|769
|7,76
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|0,21
|
|B. Petrol
|67,57
|67,57
|-1,30
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41XU100
Endeks 1, 873 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 26, 081.00 milyon TL de
-
17:41ELITE
Yüzde 9.95 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 557 adet işlem
-
17:40PAMEL
Yüzde 5.77 oranında artışla 68.75 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 661 adet işlem
-
17:39KAREL
Yüzde 4.26 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 054 adet işlem
-
17:38KAREL
Yüzde 4.08 oranında artışla 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 233 adet işlem