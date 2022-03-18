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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

18.03.2022 16:57
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin G

dir.
Açıklamalar

Şirket ortağı Sayın Kemal Zorlu'nun şahsi borcundan şirketin sorumlu tutulması talebiyle açılan T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi - 2017/730 Esas Sayılı davaya ilişkin gerekçeli karar bugün (18.03.2022) şirket avukatımıza tebliğ edilmiş olup, karara istinaden şirketimizin istinaf başvurusu aynı gün içinde Sayın Mahkemeye sunulmuştur.
18.03.2022 ÖDA 2022/07





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011393


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