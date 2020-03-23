***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 16:45
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine ilişkin, TMSF, Belediye ve iştirakimiz Güç Yapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş olarak ortak hareket edilmekte olup, olası projelere ilişkin görüşler değerlendirilmektedir, ancak son günlerde Dünyada yaşanan salgın da göz önünde bulundurarak, sürece ilişkin bugün itibariyle Kamuya açıklanacak bir gelişme bulunmamaktadır.
23.03.2020 ODA 2020/005
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831476
BIST
17:0185.198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -598,23
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:016,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6087
En Düşük
6,5266
17:017,1020
En Yüksek
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|: 1,15%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1129
En Düşük
6,9716
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En Yüksek
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|: 2,20%
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|Açılış
|: 322,78
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|17.515.926
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.175.881
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.490.452
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.319.654
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.516.071
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,13
|1.290.701.356
|% -4,42
|
|ASELS
|20,94
|529.901.908
|% -2,15
|
|THYAO
|7,87
|428.765.712
|% -1,38
|
|YKBNK
|1,81
|317.473.241
|% -3,72
|
|ISFIN
|2,77
|261.845.606
|% -8,88
|
|GARAN
|7,13
|1.290.701.356
|% -4,42
|
|YKBNK
|1,81
|317.473.241
|% -3,72
|
|IHLGM
|0,71
|66.355.285
|% -5,33
|
|ISFIN
|2,77
|261.845.606
|% -8,88
|
|ODAS
|1,18
|92.928.249
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6523
|7,6907
|% 0,61
|
|Frank
|6,6819
|6,7222
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7465
|1,7552
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,31
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,73
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
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