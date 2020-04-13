***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden Güç Yapı tarafından Şirketimize bugün yapılan bildirimdeİzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihtarı ile,Belediye ve Güç Yapı A.Ş.&EGYO A.Ş.arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine karar verildiği bildirilmiştir.Feshin sonuçlarına ilişkin ilerleyen günlerde Belediye ile görüşülecektir.Daha önce de olduğu gibi, kanuni haklarımız sonuna kadar saklıdır ve gerektiği şekilde kullanılacaktır.Durumu bilgilerinize SunarızSaygılarımızla13.04.2020 ODA/07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837550BIST