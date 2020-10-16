***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.10.2020 tarih ve 2020/12 sayılı kararına istinaden Şirketimizin, faaliyetlerini gerçekleştirdiği fabrikamızla ilgili olarak Vakıfbank'ın ihalesine katılmak üzere başvuru ve girişimlerde bulunmasına ve Bankanın belirlediği prosedürleri gerçekleştirerek süresi içinde ihaleye teklif vererek katılmasına karar verilmişti.Bugün itibariyle ihaleye teklif vererek başvuru işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.16.10.2020 ODA 2020/16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882186BIST