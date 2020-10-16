***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 16:41
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.10.2020 tarih ve 2020/12 sayılı kararına istinaden Şirketimizin, faaliyetlerini gerçekleştirdiği fabrikamızla ilgili olarak Vakıfbank'ın ihalesine katılmak üzere başvuru ve girişimlerde bulunmasına ve Bankanın belirlediği prosedürleri gerçekleştirerek süresi içinde ihaleye teklif vererek katılmasına karar verilmişti.
Bugün itibariyle ihaleye teklif vererek başvuru işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
16.10.2020 ODA 2020/16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882186
BIST
16:321.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
16:327,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:329,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0332
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:32488,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:32
|TKURU
|357,50
|42.393.071
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.630.781
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.755.405
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.076.842
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|977.998.769
|% 1,04
|
|PETKM
|4,72
|825.292.854
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,82
|587.573.038
|% 5,20
|
|GARAN
|7,09
|579.087.133
|% 1,14
|
|KERVT
|7,69
|520.315.313
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,82
|587.573.038
|% 5,20
|
|IHLGM
|1,72
|501.378.742
|% 8,18
|
|ALBRK
|1,64
|470.313.441
|% 3,80
|
|TSKB
|1,27
|317.449.601
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|370.116.527
|% -0,52
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9439
|7,9503
|% 0,23
|
|Euro
|9,3232
|9,3292
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2333
|10,2846
|% 0,16
|
|Frank
|8,6729
|8,7252
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1139
|2,1245
|% 0,14
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,56
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|24,62
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,92
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,61
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:46AKYHO
Yüzde 6.25 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 983, 869 adet işlem
-
16:45ULAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 228, 924 adet işlem
-
16:44PEGYO
Yüzde 8.47 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 339, 420 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 53 artarak (% 0.81 ) 1, 310
-
16:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, ALBRK, IHLGM