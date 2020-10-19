***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 16:50
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Vakıfbank'ın 19.10.2020 (bugün) tarihli ihalesine katılarak, 90.800.000 TL tutar ile en yüksek teklifi vermiş ve açık arttırma sona ermiştir.
Bilgilerinize sunarız.
19.10.2020 ODA 2020/17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882394
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0371
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:059,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:05484,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 484,51
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.852.306
|% 10,00
|
|AVHOL
|4,62
|11.616.510
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|75.819.381
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|59.592.356
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|5.274.415
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.961.957
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.026.976
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|EMNIS
|33,84
|303.917
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.789.575.028
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.071.611.172
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.090.956
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|862.995.468
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|766.025.322
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|862.995.468
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|747.915.199
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.789.575.028
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,32
|580.823.692
|% 4,98
|
|IHLGM
|1,43
|328.569.409
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8887
|7,8962
|% -0,47
|
|Euro
|9,2970
|9,3053
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2247
|10,2759
|% 0,07
|
|Frank
|8,6405
|8,6926
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0972
|2,1077
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|7,78
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
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17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
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17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem