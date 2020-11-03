***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 17:25
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimiz 19.10.2020 tarihinde Vakıfbank'ın ihalesine katılmış olup, en yüksek teklif verilerek ihale sona ermiş ve eş zamanlı olarak Özel Durum Açıklaması yoluyla yayınlamıştık.
30.10.2020 Cuma günü Vakıfbank'ın ödemeye yönelik şartname süresi dolmuş olmasına rağmen, Cuma günü yaşanan deprem, mücbir sebebe yol açmış ve Cuma günü öğlen Banka ile görüşme süreci kesintiye uğramıştır.
02.11.2020 Pazartesi günü de sürekli devam eden artçı depremler dolayısıyla şirketimizde güvenli bir çalışma ortamı oluşamamış olup, Holding binamız boşaltılmıştır. Geçen süre zarfında Vakıfbank ile ödemeye ilişkin sürece anca devam edilebilmiş, ihale sonucuna ilişkin kesin bir gelişme olmadığı için bugüne kadar bir açıklama yapılmamıştır.
03.11.2020 tarihi itibariyle bankaya alternatif bir ödeme planı sunulmuş, bunun neticesi üzerine çalışılmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
03.11.2020 ODA 2020/19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885849
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,5500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4460
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8,5468
En Düşük
8,4010
18:059,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0648
|Açılış
|: 9,9900
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0092
En Düşük
9,7754
18:05515,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,54
|Açılış
|: 515,92
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|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4104
|8,4119
|% -0,33
|
|Euro
|9,8658
|9,8881
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,9444
|10,9993
|% 0,70
|
|Frank
|9,1843
|9,2397
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2364
|2,2476
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|12,29
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|
Seans Raporu
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17:58YKBNK
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