***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimiz 19.10.2020 tarihinde Vakıfbank'ın ihalesine katılmış olup, en yüksek teklif verilerek ihale sona ermiş ve eş zamanlı olarak Özel Durum Açıklaması yoluyla yayınlamıştık.30.10.2020 Cuma günü Vakıfbank'ın ödemeye yönelik şartname süresi dolmuş olmasına rağmen, Cuma günü yaşanan deprem, mücbir sebebe yol açmış ve Cuma günü öğlen Banka ile görüşme süreci kesintiye uğramıştır.02.11.2020 Pazartesi günü de sürekli devam eden artçı depremler dolayısıyla şirketimizde güvenli bir çalışma ortamı oluşamamış olup, Holding binamız boşaltılmıştır. Geçen süre zarfında Vakıfbank ile ödemeye ilişkin sürece anca devam edilebilmiş, ihale sonucuna ilişkin kesin bir gelişme olmadığı için bugüne kadar bir açıklama yapılmamıştır.03.11.2020 tarihi itibariyle bankaya alternatif bir ödeme planı sunulmuş, bunun neticesi üzerine çalışılmaktadır.Bilgilerinize sunarız.03.11.2020 ODA 2020/19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885849BIST