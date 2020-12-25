***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSavunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) değerlendirmesi sonucunda Şirketimiz B seviye sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu doğrultuda firmamız yüksek yetkinlik seviyesindeki firma olarak belirlenmiş, savunma sanayimizdeki paydaş ve ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi yetkinliğine kavuşmuştur. Ana entegratör firmalar için ana alt yüklenici olma hakkını kazanmıştır.Önümüzdeki dönemde bu alanda çalışmalarımız devam edecek olup, çalışmalarımız kamuoyuyla paylaşılacaktır.25.12.2020 ODA 2020/024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894957BIST