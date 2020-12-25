***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 16:30
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) değerlendirmesi sonucunda Şirketimiz B seviye sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu doğrultuda firmamız yüksek yetkinlik seviyesindeki firma olarak belirlenmiş, savunma sanayimizdeki paydaş ve ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi yetkinliğine kavuşmuştur. Ana entegratör firmalar için ana alt yüklenici olma hakkını kazanmıştır.
Önümüzdeki dönemde bu alanda çalışmalarımız devam edecek olup, çalışmalarımız kamuoyuyla paylaşılacaktır.
25.12.2020 ODA 2020/024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894957
BIST
16:251.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:257,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:259,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:25458,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 458,54
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KARTN
|94,05
|31.926.978
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|77.107.324
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.211.061
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.327.333
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.432.025
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.632.011
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|107.323.157
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|97.506.747
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,10
|1.809.325.860
|% -0,56
|
|KOZAL
|96,45
|1.636.867.266
|% 5,53
|
|KOZAA
|16,20
|1.120.362.305
|% 2,79
|
|IPEKE
|13,68
|740.439.509
|% -0,65
|
|SISE
|7,19
|690.601.906
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,51
|408.031.014
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,14
|368.817.381
|% -0,47
|
|TSKB
|1,83
|298.546.652
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,39
|581.929.590
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|690.601.906
|% 0,42
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5825
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2401
|9,2435
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|