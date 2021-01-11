***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 22:12
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Vakıfbank'ın 11.01.2021 (bugün) tarihli ihalesine katılarak, 120.400.000 TL tutar ile en yüksek teklifi vermiş ve açık arttırma sona ermiştir.
Bilgilerinize sunarız.
11.01.2021 ODA 2021/02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901177
BIST
18:051.536
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
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|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
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|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
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|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
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|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
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|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4540
|7,4550
|% 1,11
|
|Euro
|9,0745
|9,0887
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,0542
|10,1046
|% 0,84
|
|Frank
|8,3521
|8,4025
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9812
|1,9911
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
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|Altın Gr.
|443
|443
|4,92
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,06
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
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|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,37
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