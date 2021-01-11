***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Vakıfbank'ın 11.01.2021 (bugün) tarihli ihalesine katılarak, 120.400.000 TL tutar ile en yüksek teklifi vermiş ve açık arttırma sona ermiştir.Bilgilerinize sunarız.11.01.2021 ODA 2021/02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901177BIST