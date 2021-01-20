***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, faaliyetlerine devam ettiği taşınmaz ve makinelerine ilişkin Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılarak, 120.400.000 TL tutar ile en yüksek teklifi vermiş ve ihale açık arttırma ile sona ermişti.İhale prosedürüne uygun olarak şartlar tarafımızdan yerine getirilmiş olup, ihale tutarı olan 120.400.000 TL bugün itibariyle bankaya nakden ödenmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.20.01.2021 ODA 2021/05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903427BIST