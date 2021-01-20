***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 10:47
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, faaliyetlerine devam ettiği taşınmaz ve makinelerine ilişkin Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılarak, 120.400.000 TL tutar ile en yüksek teklifi vermiş ve ihale açık arttırma ile sona ermişti.
İhale prosedürüne uygun olarak şartlar tarafımızdan yerine getirilmiş olup, ihale tutarı olan 120.400.000 TL bugün itibariyle bankaya nakden ödenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
20.01.2021 ODA 2021/05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903427
BIST
11:081.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
11:087,4484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:089,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:08444,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,61
|Açılış
|: 444,31
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:08
|INTEM
|66,55
|9.411.425
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|11.177.386
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.177.386
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.177.386
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.177.386
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,91
|467.462.037
|% 1,82
|
|KARSN
|4,30
|420.593.654
|% 4,37
|
|SISE
|7,94
|395.571.119
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|365.007.519
|% 0,42
|
|MGROS
|48,26
|344.222.623
|% 3,34
|
|TSKB
|1,90
|322.533.023
|% 1,06
|
|DOHOL
|3,91
|467.462.037
|% 1,82
|
|KARSN
|4,30
|420.593.654
|% 4,37
|
|YYAPI
|2,69
|218.466.077
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,42
|186.960.023
|% -1,22
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4444
|7,4484
|% -0,22
|
|Euro
|9,0452
|9,0510
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,1547
|10,2057
|% 0,08
|
|Frank
|8,3657
|8,4161
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% -0,21
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|15,36
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,26
|56,26
|0,36
|
Seans Raporu
11:08
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