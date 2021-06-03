***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 08:43
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kap açıklamalarımızdan da takip edileceği üzere Üst Pazar başvurusu da yürütülen süreçlerden birisi olmuş ve Borsa İstanbul tarafından karar 01.06.2021 tarihinde verilmiştir. Yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin hazırlanacak izahnamede son bilgilerin yer almasını teminen çalışmalarımız devam etmekte olup, ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir akabinde Sermaye Artırımına ilişkin SPK'ya yapacağımız başvurumuz Kap'ta kamuoyu bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939762
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
0
En Düşük
0
18:058,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,6245
En Düşük
8,5886
18:0510,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,5304
En Düşük
10,4950
18:05525,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,54
|Açılış
|: 525,71
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|33,62
|4.041.948
|% 2,10
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|PRKAB
|12,27
|10.525.322
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6103
|8,6121
|% 0,23
|
|Euro
|10,5045
|10,5153
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,1355
|12,1964
|% -0,04
|
|Frank
|9,5267
|9,5840
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2866
|2,2980
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-8,36
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,72
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,81
|71,81
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT