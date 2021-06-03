***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kap açıklamalarımızdan da takip edileceği üzere Üst Pazar başvurusu da yürütülen süreçlerden birisi olmuş ve Borsa İstanbul tarafından karar 01.06.2021 tarihinde verilmiştir. Yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin hazırlanacak izahnamede son bilgilerin yer almasını teminen çalışmalarımız devam etmekte olup, ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir akabinde Sermaye Artırımına ilişkin SPK'ya yapacağımız başvurumuz Kap'ta kamuoyu bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939762BIST