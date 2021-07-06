***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.08.04.2020 tarihli 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yerli global listenin 4. (fatura sıra no 1, 2 ,3, 4) ve 34. (fatura sıra no 5) sırasında kayıtlı teçhizatlarının 24.06.2021 tarih ve ZKD2021000000097 Nolu faturası ile 1.433.500,00 TL ve08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinin 17.sırasında kayıtlı teçhizatlarının 23.06.2021 tarih ve HAS2021000001466 Nolu faturası ile 28.574,98 TL tutarında imali yaptırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946960BIST