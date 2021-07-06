***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 16:57
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
08.04.2020 tarihli 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yerli global listenin 4. (fatura sıra no 1, 2 ,3, 4) ve 34. (fatura sıra no 5) sırasında kayıtlı teçhizatlarının 24.06.2021 tarih ve ZKD2021000000097 Nolu faturası ile 1.433.500,00 TL ve
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinin 17.sırasında kayıtlı teçhizatlarının 23.06.2021 tarih ve HAS2021000001466 Nolu faturası ile 28.574,98 TL tutarında imali yaptırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946960
BIST
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|GWIND
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|EDATA
|7,26
|19.127.777
|% 10,00
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|SELVA
|6,49
|19.193.699
|% 10,00
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|DARDL
|15,63
|33.179.089
|% 9,99
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|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
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|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
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|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
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|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
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|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
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|NIBAS
|12,12
|7.747.463
|% -6,70
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|GARAN
|8,67
|1.352.285.934
|% 0,35
|
|THYAO
|13,98
|641.900.540
|% -0,99
|
|KOZAL
|110,70
|432.103.160
|% -0,63
|
|EREGL
|18,09
|427.642.870
|% -0,71
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|AKBNK
|5,40
|418.052.265
|% -0,74
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|YKBNK
|2,22
|391.601.369
|% -0,45
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|GARAN
|8,67
|1.352.285.934
|% 0,35
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|ODAS
|1,92
|158.597.195
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|PEKGY
|1,32
|104.172.703
|% 2,33
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|TSKB
|1,28
|99.281.443
|% -0,78
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|17:06
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|Dolar
|8,6692
|8,6724
|% 0,09
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|Euro
|10,2528
|10,2809
|% -0,12
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|Sterlin
|11,9474
|12,0073
|% -0,14
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|Frank
|9,3482
|9,4045
|% -0,11
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|Riyal
|2,3027
|2,3143
|% -0,06
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|Alış
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|Altın Ons
|1.811
|1.811
|19,90
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|Altın Gr.
|504
|504
|4,78
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|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|33,34
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|16,12
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|Çeyrek
|805
|823
|8,07
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|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,00
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|B. Petrol
|75,81
|75,81
|-1,35
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