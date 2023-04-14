***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.04.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2023/09 sayılı kararına istinaden Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sayın Kemal Zorlu'nun vefatı nedeniyle boşalan üyeliğin seçimi ve yeni Yönetim Kurulu'nun görev dağılımına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azalığa Sayın Sibel Sinem Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Semra Zorlu ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de Türk Ticaret Kanunu md. 361/f.1 hükmü gereğince, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Kamil Beğen'in seçilmesine ve tescil, ilan vb. gibi gerekli iş ve işlemlerin yapılması için İlgili Müdürlüklere yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.14.04.2023 ÖDA 2023/05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138379BIST