***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 15:53
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2023/09 sayılı kararına istinaden Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sayın Kemal Zorlu'nun vefatı nedeniyle boşalan üyeliğin seçimi ve yeni Yönetim Kurulu'nun görev dağılımına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azalığa Sayın Sibel Sinem Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Semra Zorlu ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de Türk Ticaret Kanunu md. 361/f.1 hükmü gereğince, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Kamil Beğen'in seçilmesine ve tescil, ilan vb. gibi gerekli iş ve işlemlerin yapılması için İlgili Müdürlüklere yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
14.04.2023 ÖDA 2023/05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138379
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