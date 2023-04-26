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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.04.2023 16:19
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi Eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında makina ve techizata yapılan yatırımların toplam tutarı 14.531.506,35 TL'ye ulaşmıştır.
15.04.2022 tarihli 31810 sayılı Resmi Gazete Madde 11 Geçici Madde 37'ye istinaden, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olması dolayısıyla  söz konusu proje kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin mal tesliminde bulunacak firmaya ibraz edilmek üzere 08.11.2022 tarihli ve 587703 sayılı KDV istisna belgesi T.C. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden alınmıştır.
Bu kapsamda yapılan inşaat işlerine ilişkin olarak, son açıklamadan bugüne kadar 4.912.588,76 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır. İnşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına dair Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımların toplam tutarı 7.309.727,41 TL'ye ulaşmıştır.
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgemiz 24.09.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Mevcut yatırım teşvik belgesinin, planlanan yatırımlar çerçevesinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmuş olup, ilave yatırım tutarı onaylanmış ve revize edilen toplam teşvik tutarı Yerli liste yatırım bedeli 86.879.828,00 TL ‘den 103.922.148 TL ‘ye, İthal liste yatırım bedelimiz 10.790.311,20 FOB $ ‘dan 10.798.757,29 FOB $ şeklinde güncellenmiştir.    
            
26.04.2023 ÖDA 2023/06





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141214


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