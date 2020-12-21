***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2020 09:23
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
18.12.2020 tarihinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 23 TL fiyattan 500.000 nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.ndeki payları 18.12.2020 tarihi itibariyle 1.499. 044,20 TL nominal tutar ile %7,50 olmuştur.
21.12.2020 ODA/21
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893978
BIST
12:141.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,08
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:147,6632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:149,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3426
12:14468,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,64
|Açılış
|: 468,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:14
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|9.695.673
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.527.825
|% 9,92
|
|ATSYH
|5,11
|64.274
|% 9,89
|
|KARTN
|2.706,10
|78.292.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,30
|1.093.146.272
|% 2,58
|
|TSKB
|1,92
|938.102.576
|% 4,35
|
|THYAO
|12,29
|904.929.326
|% -5,17
|
|GARAN
|9,74
|513.510.017
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,16
|484.275.138
|% -2,26
|
|TSKB
|1,92
|938.102.576
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,16
|484.275.138
|% -2,26
|
|ODAS
|4,03
|342.583.777
|% 1,77
|
|THYAO
|12,29
|904.929.326
|% -5,17
|
|SKBNK
|1,43
|104.454.666
|% -0,69
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6610
|7,6632
|% 0,45
|
|Euro
|9,3549
|9,3594
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,1748
|10,2258
|% -0,87
|
|Frank
|8,6488
|8,7009
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0440
|2,0543
|% 0,82
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,25
|
|Altın Gr.
|469
|469
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|30,00
|
|Tam
|3.090
|3.168
|24,36
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|11,78
|
|Çeyrek
|749
|766
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,29
|
|B. Petrol
|50,45
|50,45
|-1,81
|