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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.12.2020 09:23



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
18.12.2020 tarihinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 23 TL fiyattan 500.000 nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.ndeki payları 18.12.2020 tarihi itibariyle 1.499. 044,20 TL nominal tutar ile %7,50 olmuştur.
21.12.2020 ODA/21

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893978


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Riyal 2,0440 2,0543 % 0,82  
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12:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 12,25  
Altın Gr. 469 469 7,14  
Cumhuriyet 3.106 3.153 30,00  
Tam 3.090 3.168 24,36  
Yarım 1.493 1.532 11,78  
Çeyrek 749 766 5,89  
Gümüş.Ons 26,58 26,62 0,81  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,29  
B. Petrol 50,45 50,45 -1,81  
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