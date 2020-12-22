***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2020 08:52
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
21.12.2020 tarihinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 23,50-23,76 TL fiyat aralığında 1.499.044 nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.ndeki payları 21.12.2020 tarihi itibariyle 0,201 TL nominal tutar ile %0 olmuştur.
22.12.2020 ODA/22
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894149
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,6667
En Düşük
7,6391
18:059,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,3811
En Düşük
9,3486
18:05461,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,98
|Açılış
|: 461,89
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
460,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6595
|7,6681
|% 0,35
|
|Euro
|9,3601
|9,3750
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2265
|10,2777
|% -0,20
|
|Frank
|8,6040
|8,6558
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0362
|2,0464
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-1,12
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|49,99
|49,99
|-0,92
|