***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
02.06.2021 10:38
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
YAKIN İZLEME PAZARI
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
ALT PAZAR
Başvuru Tarihi
15/02/2021
Başvuru Sonucu
OLUMLU
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklaması akabinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketimize gönderilen BİAŞ-4-2256 sayılı Kararına istinaden
Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında şirket paylarımızın 03.06.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939517
BIST
11:541.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
11:548,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1129
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:5410,5270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1183
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:54526,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,52
|Açılış
|: 526,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:52
|DERIM
|12,03
|18.967.232
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|TRCAS
|4,32
|35.371.337
|% 9,37
|
|NTGAZ
|9,81
|63.869.374
|% 8,40
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|MRGYO
|1,26
|6.982.730
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,80
|10.073.225
|% -7,23
|
|DOGUB
|5,01
|5.605.082
|% -6,70
|
|METUR
|26,12
|17.780.028
|% -5,36
|
|SASA
|34,98
|784.598.473
|% 3,19
|
|THYAO
|13,63
|547.597.843
|% 1,04
|
|GARAN
|8,00
|496.303.161
|% -1,23
|
|PETKM
|6,35
|489.432.603
|% 1,93
|
|TUPRS
|100,00
|360.353.495
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,20
|290.132.533
|% -0,45
|
|PETKM
|6,35
|489.432.603
|% 1,93
|
|GARAN
|8,00
|496.303.161
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,95
|95.506.535
|% 1,04
|
|THYAO
|13,63
|547.597.843
|% 1,04
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6339
|8,6349
|% 1,36
|
|Euro
|10,5234
|10,5285
|% 1,15
|
|Sterlin
|12,1576
|12,2185
|% 1,16
|
|Frank
|9,5406
|9,5981
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% 1,26
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,61
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.532
|42,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|38,68
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|18,71
|
|Çeyrek
|839
|858
|9,35
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|0,47
|