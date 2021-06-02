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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

02.06.2021 10:38



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
YAKIN İZLEME PAZARI
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
ALT PAZAR
Başvuru Tarihi
15/02/2021
Başvuru Sonucu
OLUMLU
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklaması akabinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketimize gönderilen BİAŞ-4-2256 sayılı Kararına istinaden
Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında şirket paylarımızın 03.06.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlanmasına karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939517


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Altın Gr. 526 526 5,73  
Cumhuriyet 3.479 3.532 42,00  
Tam 3.461 3.548 38,68  
Yarım 1.673 1.716 18,71  
Çeyrek 839 858 9,35  
Gümüş.Ons 27,71 27,73 -0,17  
Gümüş Gr. 7,69 7,70 0,05  
B. Petrol 70,72 70,72 0,47  
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