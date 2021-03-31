***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPLAS SERMAYE ARTTIRIMI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni EPLAS GENEL KURUL KARARINA PARALEL BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMININ TAMAMI İÇ KAYNAKLAR OLARAK REVİZE EDİLMİŞTİR.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 60.000,000 500,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 NâmaB Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 99.940.000,000 500,00000 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 20.000.000 100.000.000,000 500,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 92.158.200,003Değer Artış Kazançları (TL) 7.841.799,997Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 108.000,000 900,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 NâmaB Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 179.892.000,000 900,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 180.000.000,000 900,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz maliyet optimizasyonu, yeni ürünlerin gelişimi ve büyüyen pazar yapısına hızlı yanıt vermek üzere bir dizi yatırım yapmayı planlamaktadır. Yatırımla birlikte artan hammadde fiyatları ve yükselen faizlere karşı finansal yapımızı güçlendirme zaruriyeti doğmuştur. Bu doğrultudaŞirketimizin sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesi ve her türlü şoka dayanıklı finansal yapı temin etmesi amacıyla, SPK'da incelemesi devam eden kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurumuzun sonuçlanması akabinde, 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için başvurulması konusunda gerekli çalışmaların başlanmasınaSermaye artırımı ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul, MKK A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin başlatılmasına ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922094BIST