Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 12:32



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi EPLAS SERMAYE ARTTIRIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni EPLAS GENEL KURUL KARARINA PARALEL BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMININ TAMAMI İÇ KAYNAKLAR OLARAK REVİZE EDİLMİŞTİR.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 60.000,000 500,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 99.940.000,000 500,00000 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 20.000.000 100.000.000,000 500,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 92.158.200,003
Değer Artış Kazançları (TL) 7.841.799,997


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 108.000,000 900,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 179.892.000,000 900,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 180.000.000,000 900,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz maliyet optimizasyonu, yeni ürünlerin gelişimi ve büyüyen pazar yapısına hızlı yanıt vermek üzere bir dizi yatırım yapmayı planlamaktadır. Yatırımla birlikte artan hammadde fiyatları ve yükselen faizlere karşı finansal yapımızı güçlendirme zaruriyeti doğmuştur. Bu doğrultuda
Şirketimizin sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesi ve her türlü şoka dayanıklı finansal yapı temin etmesi amacıyla, SPK'da incelemesi devam eden kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurumuzun sonuçlanması akabinde, 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için başvurulması konusunda gerekli çalışmaların başlanmasına
Sermaye artırımı ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul, MKK A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin başlatılmasına ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922094


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:381.397
Değişim :  0,11% |  1,50
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler15:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 40,70 31.603.865 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.443.616 % 10,00  
TGSAS 17,93 21.151.603 % 10,00  
RODRG 22,22 2.181.871 % 10,00  
BTCIM 15,97 16.067.103 % 9,99  
daha fazla
15:38 Alış Satış %  
Dolar 8,2768 8,2854 % -0,46  
Euro 9,7321 9,7516 % -0,23  
Sterlin 11,3585 11,4155 % -0,48  
Frank 8,7364 8,7891 % -0,80  
Riyal 2,1998 2,2108 % -0,67  
daha fazla
15:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.687 1,88  
Altın Gr. 449 449 -2,61  
Cumhuriyet 2.973 3.018 -5,00  
Tam 2.960 3.037 -4,13  
Yarım 1.431 1.469 -2,00  
Çeyrek 718 735 -1,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 0,05  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,02  
B. Petrol 64,14 64,14 -0,03  
Seans Raporu 15:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru