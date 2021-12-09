***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU SONUCU HKYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 60.000,000 500,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 NâmaB Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 99.940.000,000 500,00000 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 20.000.000 100.000.000,000 500,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 7.841.799,997Geçmiş Yıl Karları (TL) 92.158.200,003Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 108.000,000 900,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 NâmaB Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 179.892.000,000 900,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 180.000.000,000 900,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.06.2021SPK Başvuru Sonucu RedEk Açıklamalar8 Aralık 2021 tarihinde yayınlanmış olan SPK Bülteni'nden edindiğimiz bilgiye istinaden Şirketimizin Sermaye Artırımına ilişkin SPK'ya yapmış olduğu başvuru talebi olumsuz karşılanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982214BIST