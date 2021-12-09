***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.12.2021 08:29
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU SONUCU HK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 60.000,000 500,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 99.940.000,000 500,00000 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 20.000.000 100.000.000,000 500,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 7.841.799,997
Geçmiş Yıl Karları (TL) 92.158.200,003
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 108.000,000 900,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 179.892.000,000 900,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 180.000.000,000 900,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Red
Ek Açıklamalar
8 Aralık 2021 tarihinde yayınlanmış olan SPK Bülteni'nden edindiğimiz bilgiye istinaden Şirketimizin Sermaye Artırımına ilişkin SPK'ya yapmış olduğu başvuru talebi olumsuz karşılanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982214
BIST