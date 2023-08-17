***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMINA İLİŞKİN SPK ONAYIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuza SPK'nın verdiği onay, SPK bülteninde yayınlanan tutarla revize edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.825.600,89Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.615.223Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 70.204,251 585,03542 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 NâmaB Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 27.813.600,89 162.719.417,859 585,03542 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 27.825.600,89 162.789.622,110 585,03542İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 17.488.134,75Emisyon Primi (TL) 120.020.941,26Geçmiş Yıl Karları (TL) 19.504.839,19Özel Fonlar (TL) 5.100.345,29Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 675.361,62Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin SPK'ya yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna ilişkinŞirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan 27.825.600,89 TL çıkarılmış sermayesinin %585,03542 oranda artırılarak 190.615.223 TL'ye çıkarıldığı bilgisi, 16.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı SPK bülteninden edinilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186285BIST