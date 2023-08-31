***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2023 11:06
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi EPLAS SERMAYE ARTIRIMI TESCİL VE İLANI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.825.600,89
Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.615.223
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 70.204,251 585,03542 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 27.813.600,89 162.719.417,859 585,03542 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 27.825.600,89 162.789.622,110 585,03542
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.08.2023
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 17.488.134,75
Emisyon Primi (TL) 120.020.941,26
Geçmiş Yıl Karları (TL) 19.504.839,19
Özel Fonlar (TL) 5.100.345,29
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 675.361,62
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 29.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 27.825.600,89 TL'den 190.615.223,00 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 6. maddesi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 29 Ağustos 2023 tarih ve 10903 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190431
BIST