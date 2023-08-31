***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPLAS SERMAYE ARTIRIMI TESCİL VE İLANI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.825.600,89Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.615.223Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 70.204,251 585,03542 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 NâmaB Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 27.813.600,89 162.719.417,859 585,03542 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 27.825.600,89 162.789.622,110 585,03542Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.08.2023İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 17.488.134,75Emisyon Primi (TL) 120.020.941,26Geçmiş Yıl Karları (TL) 19.504.839,19Özel Fonlar (TL) 5.100.345,29Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 675.361,62Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.08.2023SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 29.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 27.825.600,89 TL'den 190.615.223,00 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 6. maddesi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 29 Ağustos 2023 tarih ve 10903 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190431BIST