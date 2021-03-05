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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.03.2021 11:38



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 12.000 TRY 12000 TRY 0,06 İşlem Görmüyor
B Hamiline 19.988.000 TRY 19988000 TRY 99,94 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEMAL ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici Bağımsız Üye Değil
SİBEL SİNEM ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisi Bağımsız Üye Değil
SEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
HAMDİ KARAGÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız Üye Değil
KAMİL BEĞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915361


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Altın Gr. 409 410 -0,80  
Cumhuriyet 2.720 2.761 -2,00  
Tam 2.705 2.773 -6,21  
Yarım 1.307 1.342 -3,01  
Çeyrek 656 671 -1,50  
Gümüş.Ons 25,29 25,32 -0,05  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,02  
B. Petrol 67,82 67,82 1,08  
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