Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2021 11:37



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEMAL ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 12.06.1973 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yoktur. Hayır 10.94 A ve B Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
SİBEL SİNEM ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisi 19.07.2000 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/ Denetim Komitesi Üyesi
SEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.01.2008 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
HAMDİ KARAGÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01.05.2015 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
KAMİL BEĞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.07.2018 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943925


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:121.410
Değişim :  0,57% |  7,99
Açılış :  1.405  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.413 En Düşük
1.405
BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 17,49 1.851.778 % 10,00  
RTALB 22,02 55.372.509 % 9,99  
TKURU 203,70 6.398.761 % 9,99  
VAKFN 12,78 127.045.017 % 9,98  
VKFYO 8,06 14.753.032 % 9,96  
daha fazla
13:10 Alış Satış %  
Dolar 8,6677 8,6697 % 0,34  
Euro 10,3689 10,3738 % 0,61  
Sterlin 12,0634 12,1239 % 0,29  
Frank 9,3952 9,4518 % 0,26  
Riyal 2,3040 2,3156 % 0,31  
daha fazla
13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 2,37  
Altın Gr. 497 497 2,59  
Cumhuriyet 3.287 3.337 -5,00  
Tam 3.274 3.357 -3,06  
Yarım 1.583 1.624 -1,49  
Çeyrek 794 812 -0,74  
Gümüş.Ons 26,00 26,02 0,12  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 0,06  
B. Petrol 75,33 75,33 0,14  
Seans Raporu 13:10
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru