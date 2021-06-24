***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKEMAL ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 12.06.1973 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yoktur. Hayır 10.94 A ve B Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.SİBEL SİNEM ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisi 19.07.2000 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/ Denetim Komitesi ÜyesiSEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.01.2008 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.HAMDİ KARAGÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01.05.2015 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.KAMİL BEĞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.07.2018 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943925BIST