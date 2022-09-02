***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MAZHAR ZORLU HOLDİNG 7.838.670,38 TRY 28,17KEMAL ZORLU 2.188.013,48 TRY 7,86DİĞER 17.798.917,03 TRY 63,97Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 12.000 TRY 12000 TRY 0,04 İşlem GörmüyorB Hamiline 27.813.600,89 TRY 27813600.89 TRY 99,96 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKEMAL ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 12.06.1973 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yoktur. Hayır 7.86 A ve B Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.SİBEL SİNEM ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisi 19.07.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret KomitesiSEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiCEMALİ KIRMIZIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret KomitesiİSMAİL GÜLLÜOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBAHRİ FANUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK) Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)BAHAR KADRİYE ERDEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN) Ekonomist GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN)TÜRKAN ERİSEV GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) Ziraat Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)KAMİL BEĞEN İCRA KURULU ÜYESİ Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ İCRA KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059709BIST