***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 17:52
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MAZHAR ZORLU HOLDİNG 7.838.670,38 TRY 28,17
KEMAL ZORLU 2.188.013,48 TRY 7,86
DİĞER 17.798.917,03 TRY 63,97
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 12.000 TRY 12000 TRY 0,04 İşlem Görmüyor
B Hamiline 27.813.600,89 TRY 27813600.89 TRY 99,96 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEMAL ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 12.06.1973 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yoktur. Hayır 7.86 A ve B Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
SİBEL SİNEM ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisi 19.07.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
SEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEMALİ KIRMIZIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
İSMAİL GÜLLÜOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BAHRİ FANUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK) Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
BAHAR KADRİYE ERDEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN) Ekonomist GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN)
TÜRKAN ERİSEV GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) Ziraat Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)
KAMİL BEĞEN İCRA KURULU ÜYESİ Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ İCRA KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059709
BIST