***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2023 17:05
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BERNA VURALGİL SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRÜ 03.02.2016 - - SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 208269-701857
DUYGU GÜR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ 27.02.2023 0 232 216 11 86 yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 922417-927664
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MAZHAR ZORLU HOLDİNG 53.697.668,57 TRY 28,17
DİĞER 136.917.554,43 TRY 71,83
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 12000 TRY 12000 TRY 0,006295 İşlem Görmüyor
B Hamiline 190.603.223,00 TRY 190603223 TRY 100,0063 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201025
BIST