***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 18:13
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
2021/30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin (II-14.1)
İkinci Bölüm 9. Maddesi Gereği Beyanımızdır. Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" ( II-14.1) Hükümlerine göre denetlenen 01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporu ilişikte takdim edilmiştir. Bu çerçevede ekte yer alan finansal raporların Tarafımızdan incelendiği, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959047
BIST
16:331.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,50
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:338,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:339,9815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0666
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:33489,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,49
|Açılış
|: 489,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DMSAS
|8,04
|113.522.364
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.505.469
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,30
|2.653.242
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,75
|91.764.745
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,24
|91.408.887
|% 10,78
|
|BRYAT
|383,10
|104.467.791
|% -7,80
|
|VAKKO
|10,52
|37.590.030
|% -7,64
|
|ALKIM
|15,56
|112.722.615
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.615.562
|% -6,67
|
|GARAN
|9,29
|688.613.636
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,73
|528.269.720
|% -3,86
|
|SISE
|8,70
|480.129.139
|% 0,93
|
|THYAO
|12,25
|478.061.226
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|441.260.475
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,85
|359.849.259
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|149.231.594
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|223.396.813
|% -1,54
|
|GARAN
|9,29
|688.613.636
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,73
|528.269.720
|% -3,86
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5158
|8,5198
|% 0,85
|
|Euro
|9,9749
|9,9815
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,6165
|11,6748
|% 0,25
|
|Frank
|9,2451
|9,3007
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2648
|2,2762
|% 0,83
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,60
|
|Altın Gr.
|489
|490
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|15,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|15,14
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|7,32
|
|Çeyrek
|784
|801
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47DARDL
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 728, 388 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 71 kaybederek (% -0.75 ) 1, 551
-
16:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ESCAR, ARTI
-
16:46KRDMB
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 830 adet işlem
-
16:45ALKIM
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 15.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 126, 354 adet işlem