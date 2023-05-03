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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

03.05.2023 12:24
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde Şirketimizin,
1) Denetimden Sorumlu Komitesi'nin (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.3 gereğince) iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Güllüoğlu'nun ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu'nun atanmalarına,
2) Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi'nin (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.10 gereğince) üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu'nun, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komite Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Semra Zorlu'nun ve Sermaye Piyasaları Müdürü Sayın Berna Vuralgil'in (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.11.2 gereğince) atanmalarına,
3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.12 gereğince) iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Güllüoğlu'nun ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Beğen'in atanmalarına, Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
02.05.2023 ÖDA 2023/07





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146253


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