***EPLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2020 11:03
***EPLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EPLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Yıldız Plastik Paz. Tic. ve San. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894036
BIST
12:291.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,19
|Açılış
|: 1.402
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:29
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.482.472
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.630.924
|% 9,92
|
|ATSYH
|5,11
|64.274
|% 9,89
|
|RAYSG
|18,02
|10.316.716
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
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|ASELS
|18,30
|1.114.309.053
|% 2,58
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|TSKB
|1,94
|999.066.195
|% 5,43
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|THYAO
|12,31
|931.390.617
|% -5,02
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|GARAN
|9,73
|566.013.425
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,16
|536.780.245
|% -2,26
|
|TSKB
|1,94
|999.066.195
|% 5,43
|
|EKGYO
|2,16
|536.780.245
|% -2,26
|
|ODAS
|4,04
|345.641.475
|% 2,02
|
|SKBNK
|1,42
|115.521.697
|% -1,39
|
|THYAO
|12,31
|931.390.617
|% -5,02
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6568
|7,6627
|% 0,45
|
|Euro
|9,3306
|9,3381
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,1368
|10,1877
|% -1,24
|
|Frank
|8,6240
|8,6760
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0381
|2,0484
|% 0,54
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|15,26
|
|Altın Gr.
|468
|468
|6,64
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|25,00
|
|Tam
|3.084
|3.163
|20,18
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|9,76
|
|Çeyrek
|748
|765
|4,88
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,26
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|-2,06
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